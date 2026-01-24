„Happy End nach ganz viel Hängepartie“? Worauf Sachsens neue DGB-Chefin Daniela Kolbe nach Kretschmers Versprechen hofft

Sachsen
Die frühere SPD-Generalsekretärin war bereits vier Jahre DGB-Vize. Ministerpräsident Kretschmer sicherte ihr noch vor der Wahl seine Unterstützung für eines ihrer Herzensanliegen zu.
Das hat der Gewerkschaftsbund in Sachsen nun mit dem DGB auf Bundesebene gemein: Beide werden von früheren SPD-Generalsekretärinnen aus dem linken Parteiflügel angeführt. Yasmin Fahimi bekleidete dieses Parteiamt von Januar 2014 bis Dezember 2015 unter Sigmar Gabriel, Daniela Kolbe von April 2015 bis Oktober 2018 unter Sachsens SPD-Chef Martin...
