„In Sachsen wird viel gestreikt, und das ist gut so“: Wo die neue DGB-Vorsitzende Daniela Kolbe trotzdem Gemeinsamkeiten mit Arbeitgebern sieht

Dresden. In wirtschaftlich turbulenten Zeiten übernimmt die 45-Jährige die Führung der sächsischen Gewerkschaften. Wie geht sie ihre Aufgabe an? Ein Gespräch über Teilzeit, Industriestrompreis, Elektroautos und die Frage, wie ihr Physikstudium ihre Arbeit prägt.

Freie Presse: Frau Kolbe, was war Ihr erster Gedanke, nachdem die DGB-Delegierten Sie am Samstag mit 97 Prozent der Stimmen zur Vorsitzenden gewählt haben?