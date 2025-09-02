Hausarzt in Sachsen: Ist das Ungarn-Studium nicht mehr so attraktiv?

Sachsen
Sie bekommen die Studiengebühren erlassen, dafür arbeiten sie später als Mediziner im Freistaat. Ein guter Deal für alle Seiten – so scheint es. Dennoch nehmen nun weniger junge Leute am Programm teil als möglich.
Ärztin zu werden, das war für Amy Joachim aus Plauen schon immer ein Traum. Ein Traum aber, den sie lange nicht zu träumen wagte. Der Andrang an den deutschen Universitäten ist immens, entsprechend gering sind die Chancen auf einen Studienplatz. Jedenfalls zu gering für sie. Das glaubte Amy Joachim lange. Bis sie davon hörte, dass es auch...
