Sachsens neuer Kassenärzte-Chef: „Patienten auf dem Land haben das gleiche Recht auf adäquate Versorgung“

Sachsen
Dresden, Chemnitz. Der Leipziger Mediziner Stefan Windau ist der Nachfolger des entlassenen Kassenärzte-Chefs Klaus Heckemann. Im Gespräch erläutert er, wie sich der akute Ärztemangel aus seiner Sicht lindern ließe.
Freie Presse: Herr Dr. Windau, Sie sind seit Juli Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen. Was wollen Sie erreichen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.