Sachsens Kassenärztechef über Terminservice 116 117: „Wir können uns nicht ständig hinter Problemen verstecken“

Gesundheit
Dresden. Patienten klagen über lange Wartezeiten bei einem Facharzttermin. Theoretisch soll die Terminservicestelle 116 117 in dringenden Fällen innerhalb von vier Wochen einen Termin vermitteln. Praktisch allerdings klappt das oft nicht. Die „Freie Presse“ im Interview mit Dr. Stefan Windau, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen.
„Freie Presse“: Herr Dr. Windau, wie häufig wird der Terminservice 116117 von Patienten in Sachsen genutzt, die dringend einen Facharzt suchen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.