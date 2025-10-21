Heizöl-Kauf im Internet: In Sachsen häufen sich die Betrugsfälle

Der Tank ist leer, viele Sachsen füllen gerade ihr Heizöl wieder auf. Doch Vorsicht: Schon mehrere Sachsen sind in den vergangenen Tagen beim Heizöl-Kauf Betrügern aufgesessen. Deren Masche ist fies.

Weißwasser. Eine 52-jährige Frau aus Weißwasser ist erst kürzlich Opfer dieser miesen Betrugsmasche geworden. Sie hatte im Internet vermeintlich beim Händler ihres Vertrauens Heizöl im Wert von über 1000 Euro bestellt und den Betrag überwiesen – doch die Lieferung blieb aus. Die Frau rief daraufhin die echte Firma an, doch ihre Bestellung war dort nie eingegangen. Offenbar hatten Kriminelle die Daten aus dem Impressum dieses echten Händlers für ihren Fake-Shop missbraucht. Der Schwindel flog aber erst auf, als es zu spät war.

Schon der siebte Betrugsfall allein im Raum Weißwasser

Nach Polizeiangaben ist dies bereits der siebte Fall dieser Art allein in der Region Weißwasser. Demnach sind auch Bürger aus Zimpel, Skerbersdorf, Krauschwitz, Gablenz (Landkreis Görlitz) und Bad Muskau Opfer der Betrüger geworden. Bisheriger Schaden: mindestens 5000 Euro allein in dieser Region. „Die Täter nutzen täuschend echt aussehende Internetseiten, um Opfer zur Vorauszahlung zu bewegen. Eine Lieferung erfolgt nie“, erklärt Polizeisprecher Kai Siebenäuger.

Die Polizei warnt: Fakeshops schwer zu erkennen

Die Ermittler warnen vor der anhaltenden Betrugsmasche. Die Kriminellen nutzen dabei die aktuelle Nachfrage nach Heizöl gezielt aus, kopieren für ihre Fakeshops reale Internetseiten. „Durch Abbildungen von Produkten, dazugehörigen Informationen, allgemeinen Geschäftsbedingungen und einem gefälschten Impressum sind diese auf den ersten Blick schwer zu erkennen“, so die Polizei. Weil diese Webseiten sehr professionell gefälscht seien, schöpften viele Kunden zunächst keinen Verdacht. Durch günstige Angebote, Sondereditionen oder begehrten Waren würden die Interessenten dann gelockt. Kai Siebenäuger: „Die Betrüger passen ihre Lockangebote zudem an die aktuelle Nachfrage an. Das Geld wird dann gezahlt - ein Erhalt der Ware bleibt jedoch immer aus.“

Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale hilft

Die Polizei rät vor Bestellungen im Internet, Websites mit dem Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale zu überprüfen, um solchen Betrügern erst gar nicht auf den Leim zu gehen. Dieses Tool checkt Online-Shops auf Auffälligkeiten. Auch Bewertungen außerhalb der Website und ein realistischer Preisvergleich seien hilfreich, so Polizeisprecher Kai Siebenäuger. Den kostenlosen Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale finden Verbraucher hier.

Polizei: Keine Vorkasse

Zudem rät die Polizei dringend vor Vorkasse und unbekannten Zahlungsanbietern ab. Als sichere Zahlungsmethoden empfiehlt sie Dienste mit Käuferschutz. Im Verdachtsfall sollten Nutzer sofort Anzeige erstatten und ihre Bank oder den Zahlungsdienstleister informieren.

Daran sind Betrüger zu erkennen

Die Polizei empfiehlt, beim Onlineshopping generell vorsichtig zu sein. „Kommt Ihnen etwas verdächtig vor, verlassen Sie die Webseite“, so der Rat. „Schauen Sie sich das Impressum des vermeintlichen Onlineshops an, meist lassen sich dort schon erste Anzeichen eines Fakeshops erkennen - zum Beispiel wenn es gar kein Impressum oder ein fehlerhaftes Impressum gibt.“ Zudem sollten Verbraucher immer das Produkt mit den Angeboten bei anderen Online-Anbietern oder Händlern vor Ort vergleichen: Betrüger locken ihre Opfer nämlich meist mit auffällig niedrigen Preisen. Auch sollte vor dem Kauf der Name des Onlineshops in eine Suchmaschine eingegeben werden. „Dadurch können Sie gegebenenfalls in Onlineforen negative Erfahrungen anderer Kunden finden“, so die Polizei. (juerg)