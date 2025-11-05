Heute doppeltes Himmelsspektakel über Sachsen: Der größte Vollmond des Jahres trifft auf Feuerbälle

An diesem Mittwochabend wird auch über Sachsen nicht nur der größte Vollmond des Jahres erscheinen. Auch viele Lichtbälle könnten niedergehen. Doch spielt dieses Mal das Wetter mit?

Chemnitz. Am 5. November ist über Sachsen gleich ein doppeltes Himmelsspektakel zu beobachten: Zum einen wird der Mond der Erde ungewöhnlich nahe kommen. Er wird gegen 23.15 Uhr nur noch rund 356.834 Kilometer entfernt sein. Das ist rund 50.000 Kilometer näher als an vielen anderen Tagen und der geringste Abstand zur Erde in diesem Jahr. Deshalb wird es der größte Vollmond des Jahres sein - ein klassischer „Supermond“.

Tauriden-Meteore gehen als Lichtbälle nieder

Zugleich wird aber zum anderen auch der Sternschnuppen-Strom der Südlichen Tauriden seinen Höhepunkt erreichen. Von den fünf bis zehn Sternschnuppen pro Stunde wird aber kaum etwas zu sehen sein. Das helle Licht des Supermondes wird vieles tilgen. Vielleicht kommt aber das ein oder andere durch, denn die Tauriden sind dafür bekannt, nicht irgendwelche Sternschnuppen zu produzieren, sondern spektakuläre Feuerbälle. Die können so hell werden, dass die Nacht sogar kurzzeitig zum Tag wird. Ein bisschen besser sieht es dann aber bei den Nördlichen Tauriden aus, denn die haben ihr Maximum erst am 12. November. Und da geht der Mond erst kurz vor Mitternacht auf. Bis dahin können alle Himmelsfreunde ein paar Stunden lang ungestört Sternschnuppen zählen.

Wie stehen die Chancen in Sachsen

Der letzte Supermond war am 7. Oktober 2025 von einem Meteoritenschauer begleitet. In Sachsen waren diese Himmelsphänomene damals aber nicht gut zu sehen. Der Mond erschien zwar morgens am Firmament. Es war aber meist stark bewölkt, gelegentlich regnete es, besonders im Vogtland. Stehen die Chancen dieses Mal, dieses Schauspiel mitzuerleben, dieses Mal besser?

Mondaufgang gegen 15.40 Uhr in Südwestsachsen

Besonders beeindruckend wirkt der Supermond kurz nach dem Aufgehen, wenn er noch tief über dem Horizont steht. Wer eine klare Sicht und wenig Lichtverschmutzung hat, kann ihn dann als besonders strahlendes Schauspiel am Himmel sehen. In Sachsen wird der Mond am Mittwoch allerdings schon vor 16 Uhr aufgehen - in Dresden gegen 15.39 Uhr, in Chemnitz gegen 15.41 Uhr, in Plauen im Vogtland gegen 15.43 Uhr und in Görlitz gegen 15.54 Uhr. Erst wenn gegen 16.30 Uhr die Sonne verschwunden sein wird, wird er in voller Pracht im Osten zu sehen sein. Nahe über dem Horizont kann er dann rötlich erscheinen, weil vor allem die langwelligen roten Anteile der Sonnenstrahlen durch die Atmosphäre auf die Erde gelangen. Die blauen Lichtanteile werden dagegen viel weiter gestreut.

Wetter-Experten machen Hoffnung

Ob man den Supermond wirklich gut sehen kann, ist allerdings stark vom Wetter abhängig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) macht für Sachsen aber Hoffnung auf eine gute Sicht. So sagt er für Mittwoch mehr Sonne als Wolken für den Freistaat voraus. Die Kammlagen des Osterzgebirges liegen demnach zwar zeitweise im Nebel. In der Nacht erwarten die DWD-Experten über Sachsen aber nur eine meist geringe Bewölkung.

Expertin: Bloßes Auge kann Unterschied kaum sehen

Der Größenunterschied zwischen dem Supermond am Mittwoch und anderen Vollmonden sei für Menschen jedoch nicht immer leicht erkennbar, wie Carolin Liefke von der Vereinigung der Sternfreunde (VDS) mit Sitz im hessischen Bensheim sagt. Der Unterschied sei messbar, aber kaum dramatisch: Im Durchmesser kann der Mond bei Erdnähe bis zu 14 Prozent größer erscheinen. Das entspricht in etwa dem Größenunterschied zwischen einer 1-Euro- und einer 2-Euro-Münze. Auch kann die sichtbare Fläche deutlich heller leuchten. Aber auch das ist Experten zufolge für das menschliche Auge ohne einen direkten Vergleich kaum zu unterscheiden.

Auf dem Land ist der Supermond am besten zu sehen

Wer eine gute Sicht auf den größten Vollmond des Jahres am Mittwoch haben möchte, sollte Orte mit großer Lichtverschmutzung meiden. Aber auch in Städten sind Supermonde grundsätzlich sichtbar – allerdings wirken sie in der tiefen Dunkelheit der Natur noch beeindruckender. Nicht nur der größte Vollmond des Jahres ist ein Supermond, sondern auch die Vollmonde in ein bis zwei Monaten davor und danach. Supermonde treten daher etwa drei- bis viermal im Jahr auf. (juerg/dpa)