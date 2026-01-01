MENÜ
In höheren Lagen sind am Neuhjahrstag in Sachsen Schneeverwehungen sowie stürmische Böen angesagt.
In höheren Lagen sind am Neuhjahrstag in Sachsen Schneeverwehungen sowie stürmische Böen angesagt.
Sachsen
Heute Orkanböen im Erzgebirge: Hier warnt der Deutsche Wetterdienst
Von Patrick Hyslop
Kaum eingeläutet, macht das noch junge, neue Jahr mit Schneeverwehungen und Sturmböen auf sich aufmerksam. Um den Fichtelberg sollte man einen großen Bogen machen.

Chemnitz.

Das neue Jahr 2026 beginnt in Sachsen mit einer Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Die Wetter-Experten warnen vor Sturmböen bis 70 km/h im Erzgebirge. Oberhalb von 600 Metern kann die Windgeschwindigkeit laut DWD auf bis zu 85 Stundenkilometer steigen.

Besonders um den Fichtelberg sollte man heute einen Bogen machen: Dort sind teils orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten um 110 km/h möglich. Die Warnung gilt bis Freitagvormittag.

Doch auch der Schnee bereitet laut DWD Probleme. Der Wetterdienst warnt am Neujahrstag im Erzgebirgskreis sowie in den Kreisen Mittelsachsen, Zwickau und Vogtland in Lagen über 600 Metern vor starken Schneeverwehungen.

Diese Warnung gilt bis heute Abend um 21 Uhr. (phy)

