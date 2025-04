Hohe Abbrecherquote: Fast ein Fünftel des Polizei-Nachwuchses springt wieder ab

Die Gewerkschaften kritisieren, dass zu wenige Azubis im Polizeidienst ankommen und fordern einen Kurswechsel im Ministerium. Sonst könnten bald mehr Beamte in Pension gehen als nachkommen.

Die Polizeigewerkschaften dringen auf ein Umdenken bei der Gewinnung des Polizei-Nachwuchses in Sachsen. Zu wenig Auszubildende kämen am Ende im regulären Dienst an, sagt Jan Krumlovsky, Sachsen-Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP). „Wir erleben seit Jahren Abbrecherquoten von 18 bis 20 Prozent.“ Bleibe es bei dieser Quote, ließen sich...