Hungerstreik im Dresdner Abschiebegefängnis – DDR-Bürgerrechtler fordert sofortige Freilassung

Sachsen
Seit Wochen verweigert ein kurdischer Asylbewerber in Haft feste Nahrung. Er protestiert gegen seine geplante Abschiebung in die Türkei. Die Meinungen über den Fall gehen weit auseinander.
Für Sachsens Innenminister ist die Angelegenheit klar. „Der Betroffene hat zwei relevante persönliche Entscheidungen getroffen“, erklärt Armin Schuster (CDU) der „Freien Presse“. „Zum einen kommt er seiner Ausreisepflicht nicht nach und ist aus diesem Grund in Abschiebehaft.“ Zum anderen begehe der Mann die Selbstgefährdungen...
