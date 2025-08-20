Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Hungerstreik im Dresdner Abschiebegefängnis – DDR-Bürgerrechtler fordert sofortige Freilassung

Hamza A. soll in die Türkei abgeschoben werden. Er wehrt sich dagegen mit allen Mitteln.
Hamza A. soll in die Türkei abgeschoben werden. Er wehrt sich dagegen mit allen Mitteln. Bild: Osman Ogus/Flüchtlingsrat Sachsen
Hamza A. soll in die Türkei abgeschoben werden. Er wehrt sich dagegen mit allen Mitteln.
Hamza A. soll in die Türkei abgeschoben werden. Er wehrt sich dagegen mit allen Mitteln. Bild: Osman Ogus/Flüchtlingsrat Sachsen
Sachsen
Hungerstreik im Dresdner Abschiebegefängnis – DDR-Bürgerrechtler fordert sofortige Freilassung
Von Frank Hommel, Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Wochen verweigert ein kurdischer Asylbewerber in Haft feste Nahrung. Er protestiert gegen seine geplante Abschiebung in die Türkei. Die Meinungen über den Fall gehen weit auseinander.

Für Sachsens Innenminister ist die Angelegenheit klar. „Der Betroffene hat zwei relevante persönliche Entscheidungen getroffen“, erklärt Armin Schuster (CDU) der „Freien Presse“. „Zum einen kommt er seiner Ausreisepflicht nicht nach und ist aus diesem Grund in Abschiebehaft.“ Zum anderen begehe der Mann die Selbstgefährdungen...
Hungerstreik im Dresdner Abschiebegefängnis: Nach Gerichtsbeschluss soll Hamza A. am Freitag freikommen
Hamza A. protestierte gegen seine Abschiebung in die Türkei und verweigerte feste Nahrung.
Seit mehreren Wochen verweigert ein Kurde in Abschiebehaft in Dresden feste Nahrung. Nun muss sein Asylverfahren neu aufgerollt werden. Das ist der Grund.
Frank Hommel
