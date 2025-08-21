Hungerstreik im Dresdner Abschiebegefängnis: Nach Gerichtsbeschluss soll Hamza A. am Freitag freikommen

Sachsen
Seit mehreren Wochen verweigert ein Kurde in Abschiebehaft in Dresden feste Nahrung. Nun muss sein Asylverfahren neu aufgerollt werden. Das ist der Grund.
Der Kurde Hamza A., der seit Wochen in Dresden mit einem Hungerstreik gegen seine Auslieferungshaft protestiert, soll noch am Freitag das Abschiebegefängnis verlassen können. Das erklärten Unterstützer des Kurden der „Freien Presse“. Hintergrund ist demnach ein neuer Beschluss des Verwaltungsgerichts Leipzig. Nach dem Beschluss des...
