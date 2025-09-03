Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • „Ich habe einen Regelverstoß begangen“: AfD-Politiker Krah räumt in Spionageprozess unerlaubte Weitergabe von Passwörtern ein

Zeuge im Spionage-Prozess: Maximilian Krah (AfD) am Mittwoch auf dem Weg ins Gerichtsgebäude in Dresden.
Zeuge im Spionage-Prozess: Maximilian Krah (AfD) am Mittwoch auf dem Weg ins Gerichtsgebäude in Dresden. Bild: Robert Michael/dpa
Zeuge im Spionage-Prozess: Maximilian Krah (AfD) am Mittwoch auf dem Weg ins Gerichtsgebäude in Dresden.
Zeuge im Spionage-Prozess: Maximilian Krah (AfD) am Mittwoch auf dem Weg ins Gerichtsgebäude in Dresden. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
„Ich habe einen Regelverstoß begangen“: AfD-Politiker Krah räumt in Spionageprozess unerlaubte Weitergabe von Passwörtern ein
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Staatsschutzverfahren gegen seinen früheren Assistenten berichtet Maximilian Krah, wie Jian G. Zugriff auf sensible Dokumente des Europäischen Parlaments erhielt.

Agententätigkeit für China - so lautet die Anklage gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah in dessen Zeit als Europaabgeordneter. Seit Anfang August stehen Jian G. und eine mutmaßliche Komplizin in Dresden vor Gericht. Am Mittwoch trat der ehemalige Arbeitgeber des Hauptangeklagten in dunklem Anzug und gestreifter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
06.08.2025
10 min.
Spionageprozess gegen Ex-Mitarbeiter von AfD-Politiker Krah: „007“ oder „08/15“?
In Handschellen wird Jian G. in den Gerichtssaal geführt. Der frühere Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah soll als Agent für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet haben.
Jian G. soll im Auftrag Chinas spioniert haben. Der frühere EU-Parlamentsassistent von AfD-Mann Maximilian Krah bestreitet das vor Gericht. Das Verfahren erinnert an einen Agentenroman – inklusive Geliebter. Welche Rolle spielte die Frau am Flughafen?
Tobias Wolf
02.09.2025
2 min.
Spionage-Prozess - AfD-Politiker Krah als Zeuge erwartet
Maximilian Krah (AfD) ist als Zeuge vor das Oberlandesgericht Dresden geladen. (Archivbild)
Im Dresdner Prozess um mutmaßliche Spionage für China ist Maximilian Krah als Zeuge geladen. Sein früherer Assistent soll mehr als zwei Jahrzehnte für einen Geheimdienst gearbeitet haben.
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
Mehr Artikel