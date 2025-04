„Ich schätze deine Ehrlichkeit“: Darum sagt Yvonne Catterfeld ihre Konzerte in Dresden und Leipzig ab

Yvonne Catterfeld hat auf Instagram sehr offen erklärt, warum sie ihre für den Mai geplanten Konzerte in Dresden und Leipzig absagt. So reagiert das Netz auf ihre Begründung.

Dresden. Sängerin und Schauspielerein Yvonne Catterfeld (45, „Irgendwas“) hat zwei Konzerte ihrer anstehenden „Move“-Tour abgesagt. Betroffen sind die Shows in Dresden und Leipzig am 23. und 25. Mai, wie Catterfeld auf der Social-Media-Plattform Instagram mitteilte. Hintergrund: Die Konzerte floppen, es sind bislang zu wenig Tickets verkauft worden.

Catterfeld: Konzerte in Dreden und Leipzig decken die Kosten nicht

„Mir ist es wichtig, ehrlich mit euch zu sein“, schreibt Catterfeld auf Instagram. Eine Tour bringe hohe Fixkosten mit sich. „Gleichzeitig möchten wir euch aber auch faire Ticketpreise bieten.“ In Leipzig und Dresden sei die Nachfrage aber bisher so gering, „dass sich die entstehenden Kosten bei weitem nicht decken lassen und ich als Künstlerin bei dieser Tour draufzahlen muss.“ Ihr sei die Absage nicht leicht gefallen, betonte sie. Mittlerweile sei es aber keine Seltenheit in der Branche, dass Künstler diese harte Entscheidung treffen müssten. „Die Absage fällt mir überhaupt nicht leicht und ich bedaure sie sehr“, so die frühere GZSZ-Schauspielerin.

Bereits gekaufte Tickets können zurückgegeben werden

Bereits gekaufte Tickets, die ab 55 Euro zu haben waren, können Fans demnach an den Verkaufsstellen zurückgeben. Catterfelds Tour beginnt am 14. Mai in Köln und umfasste ursprünglich sieben Termine. Die Konzerte in Köln, Frankfurt, München, Hamburg und Berlin finden wie geplant statt.

So reagiert das Netz

Catterfeld erfährt dafür, dass sie so offen wie kaum ein anderer Künstler damit umgeht, dass sie mit den Shows in Sachsen Miese mache würde, viel Verständnis im Netz. „Ich schätze hier vor allem deine Ehrlichkeit! Natürlich ist es schade, aber am meisten leid tut es mir für dich!“, kommentiert eine Nutzerin die Entscheidung auf Instagram. Ein anderer schreibt: „Sehr schade für dich und deine Fans, ich muss aber auch sagen: Stark! Endlich mal ehrliche Worte zu verschobenen oder abgesagten Terminen.“ Selbst der Veranstalter Neuland Concert erklärt: „Wir bewundern dich für deine Offenheit.“ (juerg)