Im Erzgebirge sterben dreimal so viele Menschen wie geboren werden: Was das Rekord-Geburtendefizit für Kitas bedeutet

In Sachsen schrumpft die Bevölkerung, weil es 2024 fast überall so wenige Geburten gab wie nie seit 1990. Das hat Folgen.

In den meisten Regionen in Sachsen wurden im vergangenen Jahr so wenige Kinder geboren wie noch nie seit der Wende. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt am Donnerstag in Kamenz veröffentlichte. Demnach kamen 2024 im Freistaat 24.697 Kinder zur Welt. Das ist der niedrigste Stand seit dem Geburtenknick im Osten Mitte der...