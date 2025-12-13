Immoscout-Analyse: Diese Fachwerkhäuser gibt es jetzt in Sachsen für unter 50.000 Euro

Wer alte Gemäuer und stimmungsvolle Weihnachtsorte mag, kann sich freuen: Denn fünf der bundesweit zehn derzeit günstigsten Fachwerkhäuser befinden sich in Sachsen, davon zwei im Erzgebirge.

Chemnitz. Wer von einem Leben auf dem Land in einem einzigartigen alten Haus träumt, kann diesen Traum jetzt günstig verwirklichen. Schon für weniger als 50.000 Euro sind derzeit in Deutschland geschichtsträchtige Fachwerkhäuser zu haben, die nur darauf warten, aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt zu werden. Das geht aus einer Studie hervor, für die Immoscout24 die aktuellen Fachwerkhaus-Angebote auf seiner Internetplattform untersucht hat.

Nur eines der günstigsten Objekte im Westen

Vom Oberlausitzer Umgebindehaus aus dem Jahr 1760 in Niedercunnersdorf bis zum Geschäftshaus am alten Marktplatz in Schwarzenberg: Wer umfangreiche Sanierungsarbeiten und das Landleben nicht scheut, kann über Immoscout24 derzeit bundesweit zehn Fachwerkhäuser zu echten Minipreisen finden. Darunter befinden sich fünf in Sachsen, zum Teil nicht mal eine Stunde vom weltbekannten Dresdner Striezelmarkt entfernt. Drei weitere Anwesen stehen in Sachsen-Anhalt, eines in Thüringen. Nur ein einziges Fachwerkhaus liegt in Westdeutschland: ein Denkmal aus dem Jahr 1650 in Ebsdorfergrund in Hessen für 40.000 Euro. Es ist gleichzeitig das älteste Objekt in der Immoscout24-Rangliste.

Haus im Stadtkern mit 1100 Quadratmeter Grundstück für 20.000 Euro

Vier der zehn Fachwerkhäuser werden demnach für weniger als 30.000 Euro angeboten. Das günstigste Anwesen steht in der Stadtmitte von Arneburg, einem staatlich anerkannten Erholungsort an der Elbe im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt. 137 Quadratmeter Wohnfläche und ein 1100 Quadratmeter-Grundstück gibt es dort für 20.000 Euro. Das entspricht 146 Euro pro Quadratmeter und ist somit auch das beste Preis-Platz-Verhältnis der Liste.

Im Erzgebirge gibt es gleich zwei Häuser auf einen Streich

In Raschau-Markersbach im Erzgebirge wartet gleich ein ganzes Fachwerkhaus-Ensemble mit Scheune auf neue Bewohner. Bild: Immoscout24 In Raschau-Markersbach im Erzgebirge wartet gleich ein ganzes Fachwerkhaus-Ensemble mit Scheune auf neue Bewohner. Bild: Immoscout24

Die größte Wohnfläche bieten zwei Häuser, die gemeinsam mit einer Scheune in Raschau-Markersbach, Schulstraße 66 im Erzgebirgskreis angeboten werden. Die 160 Quadratmeter Wohnfläche sollen 28.000 Euro kosten. „Mit einem geringen Kaufpreis und viel Eigenleistung kann hier ein historisches Schmuckstück geschaffen werden“, heißt es im Inserat. Die Gebäude, der großzügige Garten- und Hofbereich sowie die vielseitig nutzbare Scheune böten zahlreiche Nutzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Beide Gebäude stammen vermutlich aus der Zeit um 1870 bis1880 und zeichnen sich durch ihre Bauweise und historische Elemente aus. Aufgrund des Zustands ist aber eine umfassende Sanierung notwendig, um die Häuser in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Anwesen in Reinsberg in Mittelsachsen lockt mit riesigem Grundstück

In Hanglage und sanierungsbedürftig, aber mit riesigem Grundstück: Dieses alte Fachwerkhaus in Reinsberg in Mittelsachsen hat Potenzial. Bild: Immoscout24 In Hanglage und sanierungsbedürftig, aber mit riesigem Grundstück: Dieses alte Fachwerkhaus in Reinsberg in Mittelsachsen hat Potenzial. Bild: Immoscout24

Das größte Grundstück unter den inserierten Fachwerkhaus-Schnäppchen gehört zu einem Dorfhaus in Reinsberg in Mittelsachsen. Es umfasst 1534 Quadratmeter und ist für 29.000 Euro zu haben. Das freistehende Einfamilienhaus in Hanglage mit rückwärtigen Anbau stammt in etwa aus dem Jahr 1900, wurde vormals als Zweifamilienhaus genutzt und hat geschätzt rund 120 Quadratmeter Wohnfläche. „Dach sowie einige Fenster augenscheinlich bereits einmal saniert“, heißt es. Auf den Käufer kommt aber viel Arbeit zu: Das Grundstück ist stark verwildert, eine Decke ist eingestürzt, das Anwesen ist nicht beräumt.

Viel Platz für Familien in der alten Fleischerei in Schwarzenberg

Die alte Fleischerei in Schwarzenberg bietet viel Platz zur Umsetzung neuer Ideen... Bild: Immoscout24 ... aber es ist viel zu tun. So müsste zum Beispiel das Bad umfassend saniert werden. Bild: Immoscout24 Die alte Fleischerei in Schwarzenberg bietet viel Platz zur Umsetzung neuer Ideen... Bild: Immoscout24 ... aber es ist viel zu tun. So müsste zum Beispiel das Bad umfassend saniert werden. Bild: Immoscout24

Ins Ranking hat es auch ein Wohn- und Geschäftshaus am alten Markt in Schwarzenberg für 49.000 Euro geschafft. Zehn Zimmer, 269 Quadratmeter Wohnfläche, 380 Quadratmeter Grundstück - „die ehemalige Fleischerei mit Wohnhaus bietet Ihnen eine Vielzahl an Entwicklungsmöglichkeiten zur Umsetzung Ihres Konzeptes“, wirbt der Verkäufer. Das Anwesen wurde demnach nach 1824 erbaut, hat teilweise eine Unterkellerung mit Gewölbedecke. Im Erdgeschoss befanden sich die Verkaufsräume der ehemaligen Fleischerei. Im Anbau, der sich hinter dem Gebäude zu beiden Seiten des Reihenmittelhauses erstreckt, waren neben dem Hinterhof Stallungen, Schlachthaus und Lager untergebracht. Das Obergeschoss diente als Wohnung. Zum Teil wurde dort auch schon saniert. Es gibt unter anderem auch noch einen riesigen Dachboden auf zwei Ebenen, der genutzt werden könnte.

Klein, aber fein in der Lausitz?

Das kleinste Anwesen im Immoscout-Ranking mit nur 66 Quadratmetern Wohnfläche befindet sich in Bernstadt am Eigen in der Lausitz. Bild: Immoscout24 Das kleinste Anwesen im Immoscout-Ranking mit nur 66 Quadratmetern Wohnfläche befindet sich in Bernstadt am Eigen in der Lausitz. Bild: Immoscout24

In Bernstadt auf dem Eigen im Landkreis Görlitz steht hingegen ein relativ kleines Fachwerkhaus mit Geschichte am Kirchweiher zum Verkauf: drei Zimmer auf 66 Quadratmetern für 43.000 Euro. „Kein Projekt für Perfektionisten, sondern für Menschen, die Freude daran haben, aus Bestehendem etwas Besonderes zu schaffen“, heißt es in der Anzeige dazu. Das Gebäude wurde demnach 1993 teilsaniert, das Dach erhielt eine neue Verschalung mit einfacher Eindeckung, die Elektrik (Kupfer), das Bad, die Decken sowie Teile der Fassade wurden erneuert. Besonders reizvoll ist ein kleiner Gewölberaum, der zu einem echten Schmuckstück ausgebaut werden könnte. Das Obergeschoss bietet sich zum Wohnen an: mit Küche, Bad und drei kleinen Zimmern. Das Haus steht allerdings auf einem nur 170 Quadratmeter großen Grundstück, das im Hochwasserbereich liegt. Überschwemmt wurde es laut Inserat bislang aber noch nie.

Immoscout24: Mit deutlich höheren Kosten rechnen

Immoscout24 rät, trotz der Schnäppchenpreise aber nichts zu überstürzen. „Diese niedrigen Preise spiegeln den teilweise erheblichen Sanierungsbedarf wider“, erklärt das Portal. „Viele der Häuser stehen unter Denkmalschutz, was Renovierungen mit Auflagen und höheren Kosten verbindet.“ Interessenten sollten daher neben dem Kaufpreis auch Sanierungskosten und laufende Instandhaltungskosten einkalkulieren, so die Immobilienexperten. „Ein Schadstoffgutachten hilft dabei, Risiken durch alte, gesundheitsschädliche Baustoffe auszuschließen.“ (juerg)