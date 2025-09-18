In Sachsen werden weniger Autos gestohlen - und wie ist es hinter der Grenze in Tschechien?

Sachsen
Deutsche Versicherer melden weniger Kfz-Diebstähle, doch die erbeuteten Fahrzeuge waren hochwertiger. Im Nachbarland veränderte sich in den letzten Jahren einiges.
In Sachsen wurden im vergangenen Jahr weniger Autos gestohlen. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte, wurden 2024 im Freistaat 587 kaskoversicherte Fahrzeuge entwendet, 65 weniger als im Vorjahr.
