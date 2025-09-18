Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • In Sachsen werden weniger Autos gestohlen - und wie ist es hinter der Grenze in Tschechien?

Ein maskierter Täter in einem gestohlenen Auto: So oder so ähnlich wie auf diesem Symbolbild passierte es 2024 in Sachsen 587-mal. Und in Tschechien?
Ein maskierter Täter in einem gestohlenen Auto: So oder so ähnlich wie auf diesem Symbolbild passierte es 2024 in Sachsen 587-mal. Und in Tschechien? Bild: Montage: Imago, Kristian Hahn
Ein maskierter Täter in einem gestohlenen Auto: So oder so ähnlich wie auf diesem Symbolbild passierte es 2024 in Sachsen 587-mal. Und in Tschechien?
Ein maskierter Täter in einem gestohlenen Auto: So oder so ähnlich wie auf diesem Symbolbild passierte es 2024 in Sachsen 587-mal. Und in Tschechien? Bild: Montage: Imago, Kristian Hahn
Sachsen
In Sachsen werden weniger Autos gestohlen - und wie ist es hinter der Grenze in Tschechien?
Von André Jahnke und Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Deutsche Versicherer melden weniger Kfz-Diebstähle, doch die erbeuteten Fahrzeuge waren hochwertiger. Im Nachbarland veränderte sich in den letzten Jahren einiges.

In Sachsen wurden im vergangenen Jahr weniger Autos gestohlen. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte, wurden 2024 im Freistaat 587 kaskoversicherte Fahrzeuge entwendet, 65 weniger als im Vorjahr.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08.09.2025
1 min.
„Auf unbekannte Art und Weise verschwunden“: Plauener Polizei sucht gestohlenen Toyota-Pickup
Dieser dunkelgraue Toyota-Pickup wurde in Plauen gestohlen.
Mit einem Mal war das 90.000 Euro teure Fahrzeug weg. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Sonntagnachmittag.
Cornelia Henze
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
06:00 Uhr
2 min.
Rückgang bei Diebstählen von versicherten Autos in Sachsen
Versicherer: Weniger Autos in Sachsen gestohlen (Symbolbild).
In Sachsen wurden 2024 weniger kaskoversicherte Autos gestohlen als im Jahr zuvor. Die erbeuteten Fahrzeuge waren aber hochwertiger.
Mehr Artikel