"Jeder, der ein bisschen Ahnung vom Abitur hat...": Warum sich der Landesschülerrat über die Prüfungstermine in Sachsen mokiert

Drei Prüfungen an drei aufeinanderfolgenden Tagen? Geht gar nicht, finden mehr als 4000 Menschen, die per Petition eine Verlegung des Chemie-Termins fordern. Die schließt das Kultusministerium aus. Doch die Kritik weitet sich aus - und betrifft nicht nur die Abiturienten. Gab es wirklich keine andere Lösung?

Inzwischen sind es mehr als 4000 Menschen, die per Petition die Verlegung der Chemie-Abiturprüfung fordern. Die ist nächstes Jahr für den Mittwoch (24. April) angesetzt - und damit genau zwischen Mathematik am Dienstag und Deutsch am Donnerstag.