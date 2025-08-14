„Jetzt kommen auch noch die Scheißgrünen mit ihrem Klimawandel“ - Wie Grünenchef Felix Banaszak versucht, den Osten zu verstehen

Sachsen
Grünenchef Felix Banaszak will Wähler dort abholen, wo sie sind: in der Kneipe. Deshalb hat er das Format „Bier mit Banaszak“ eingeführt. Damit ist er nun auch öfter in Ostdeutschland unterwegs. Denn mit dem Osten und den Grünen läuft es nicht so gut. Woran liegt das?
Jetzt kommt auch noch er: Felix Banaszak aus Duisburg. Einer aus dem tiefen Westen, unterwegs auf Sommertour durch den Osten. „Lernreise“ nennt er es, ausgerechnet. Denn Banaszak ist – gemeinsam mit Franziska Brantner – Bundesparteivorsitzender der Grünen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.