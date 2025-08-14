Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • „Jetzt kommen auch noch die Scheißgrünen mit ihrem Klimawandel“ - Wie Grünenchef Felix Banaszak versucht, den Osten zu verstehen

„Wir geben den Osten nicht auf“, hat Felix Banaszak im ARD-Sommerinterview gesagt, „und wir kämpfen darum, dass der Osten uns nicht aufgibt.“ Der Bundesvorsitzender der Partei Bündnis 90/Die Grünen, hier zu Gast in Freiberg.
„Wir geben den Osten nicht auf“, hat Felix Banaszak im ARD-Sommerinterview gesagt, „und wir kämpfen darum, dass der Osten uns nicht aufgibt.“ Der Bundesvorsitzender der Partei Bündnis 90/Die Grünen, hier zu Gast in Freiberg. Bild: Mark Frost
„Wir geben den Osten nicht auf“, hat Felix Banaszak im ARD-Sommerinterview gesagt, „und wir kämpfen darum, dass der Osten uns nicht aufgibt.“ Der Bundesvorsitzender der Partei Bündnis 90/Die Grünen, hier zu Gast in Freiberg.
„Wir geben den Osten nicht auf“, hat Felix Banaszak im ARD-Sommerinterview gesagt, „und wir kämpfen darum, dass der Osten uns nicht aufgibt.“ Der Bundesvorsitzender der Partei Bündnis 90/Die Grünen, hier zu Gast in Freiberg. Bild: Mark Frost
Sachsen
„Jetzt kommen auch noch die Scheißgrünen mit ihrem Klimawandel“ - Wie Grünenchef Felix Banaszak versucht, den Osten zu verstehen
Redakteur
Von Johanna Eisner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Grünenchef Felix Banaszak will Wähler dort abholen, wo sie sind: in der Kneipe. Deshalb hat er das Format „Bier mit Banaszak“ eingeführt. Damit ist er nun auch öfter in Ostdeutschland unterwegs. Denn mit dem Osten und den Grünen läuft es nicht so gut. Woran liegt das?

Jetzt kommt auch noch er: Felix Banaszak aus Duisburg. Einer aus dem tiefen Westen, unterwegs auf Sommertour durch den Osten. „Lernreise“ nennt er es, ausgerechnet. Denn Banaszak ist – gemeinsam mit Franziska Brantner – Bundesparteivorsitzender der Grünen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.08.2025
1 min.
Felix Banaszak in Freiberg: Grünen-Co-Chef sucht Gespräch mit Bürgern
Der Co-Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Felix Banaszak, kommt nach Freiberg.
Der prominente Politiker besucht die Silberstadt und möchte dabei mit den Menschen in den Austausch kommen.
Wieland Josch
16:22 Uhr
2 min.
Elbe am Standort der Carolabrücke wieder befahrbar
Die Schifffahrt kann wieder ungehindert verkehren. (Archivbild)
Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden ging für die Schifffahrt an dieser Stelle nicht mehr viel. Jetzt herrscht wieder freie Fahrt. Doch es gibt ein neues Problem.
16:22 Uhr
3 min.
Pakistan nimmt weitere Afghanen aus Aufnahmeprogrammen fest
Haji-Abschiebezentrum in Islamabad
Pakistan führt Razzien in Gästehäusern fort, in denen Afghanen mit Aufnahmezusage aus Deutschland untergekommen sind. Organisationen reichen Klagen gegen zwei Bundesminister ein.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
30.07.2025
4 min.
Grüne im Osten: Wenn eine Partei zur Mutprobe wird
Felix Banaszak, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Mitte Juli bei der Vorstellung eines Konzept der Grünen zu ihrer Strategie für Ostdeutschland. Foto: Michael Kappeler/dpa
In Ostdeutschland fürchten die Grünen um ihre Existenz. Ist die Partei noch zu retten? Unterwegs in Thüringen mit Grünen-Chef Felix Banaszak.
Rebekka Wiese
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel