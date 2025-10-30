Jugendoffizier über Wehrdienstdebatte in Schulen: „Manche wollen lieber nach Russland auswandern“

Dresden. Die politische Diskussion um den Wehrdienst ist nun auch in Klassenzimmern allgegenwärtig. Jugendoffizier Steffen Schwabe über die Skepsis vieler junger Menschen und darüber, welche Rolle Vorurteile und familiäre Prägungen spielen.

Freie Presse: Herr Hauptmann, die Politik streitet über den Wehrdienst. Wie begegnen Ihnen Schüler, die ein solcher Dienst demnächst treffen könnte?