Kein Geld mehr für kleine Firmen in Mittelsachen, Zwickau, Erzgebirge und Vogtland: Ministerium stoppt Förderprogramm

Bis zu 30 Prozent Zuschuss für Investitionen sicherte ein sächsisches Wachstumsprogramm. Hunderte Firmen profitierten, jetzt ist plötzlich Schluss. Warum - und wie geht es weiter?

Thomas Thamm ist Vermögensplaner in Chemnitz und berät auch Firmen in der Region bei Investitionsentscheidungen. Aktuell hat er den Fall eines Unternehmens im Erzgebirgskreis auf dem Tisch, das den Bau einer neuen Halle plant. Zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Euro will die Firma investieren und hatte dabei auf ein Fördermittelprogramm des...