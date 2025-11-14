Kenianerin darf Freunde im Erzgebirge nicht besuchen: Keine Kinder, kein Visum!

Manchmal wird Gastfreundschaft vom Staat unterbunden. Ein Ehepaar aus dem Erzgebirge lud eine Freundin aus Kenia zu sich ein, doch die Deutsche Botschaft sieht nicht menschliche Beziehungen, sondern nur das „Risiko unrechtmäßiger Einwanderung“.

Die Post von der Deutschen Botschaft in Nairobi kam bei Evarlyne Muema an ihrem Geburtstag an. Sie könne ihre Papiere abholen. Die 22-jährige Kenianerin strahlte. Ein Zeichen? Ein Geschenk? Wie schon zweimal zuvor bei der Antragstellung fürs erhoffte Touristenvisum setzte sich Evarlyne Muema erneut in den Bus, der sie von Mombasa in die zehn... Die Post von der Deutschen Botschaft in Nairobi kam bei Evarlyne Muema an ihrem Geburtstag an. Sie könne ihre Papiere abholen. Die 22-jährige Kenianerin strahlte. Ein Zeichen? Ein Geschenk? Wie schon zweimal zuvor bei der Antragstellung fürs erhoffte Touristenvisum setzte sich Evarlyne Muema erneut in den Bus, der sie von Mombasa in die zehn...