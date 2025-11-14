Kenianerin darf Freunde im Erzgebirge nicht besuchen: Keine Kinder, kein Visum!

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Ehepaar Mirko und Ilka Zuck (links) aus Gornau mit Evarlyne Muema (dritte von links, hinten) und deren Familie in Kenia.
Das Ehepaar Mirko und Ilka Zuck (links) aus Gornau mit Evarlyne Muema (dritte von links, hinten) und deren Familie in Kenia. Bild: Mirko Zuck
Ernest Hemingway (Foto) verewigte die Landschaft der Shimba Hills in seinem Buch „Die grünen Hügel von Afrika“. Diese zu besuchen, war für die Zucks aus Gornau problemlos möglich. Ihrer kenianischen Freundin grüne Erzgebirgshügel zu zeigen, scheiterte bisher.
Ernest Hemingway (Foto) verewigte die Landschaft der Shimba Hills in seinem Buch „Die grünen Hügel von Afrika“. Diese zu besuchen, war für die Zucks aus Gornau problemlos möglich. Ihrer kenianischen Freundin grüne Erzgebirgshügel zu zeigen, scheiterte bisher. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire
Ob die herbstlichen Hügel des Erzgebirges Hemingway auch zum Schreiben inspiriert hätten? Evarlyne Muema jedenfalls darf sie nicht sehen.
Ob die herbstlichen Hügel des Erzgebirges Hemingway auch zum Schreiben inspiriert hätten? Evarlyne Muema jedenfalls darf sie nicht sehen. Bild: IMAGO/Andre März
Das Ehepaar Mirko und Ilka Zuck (links) aus Gornau mit Evarlyne Muema (dritte von links, hinten) und deren Familie in Kenia.
Das Ehepaar Mirko und Ilka Zuck (links) aus Gornau mit Evarlyne Muema (dritte von links, hinten) und deren Familie in Kenia. Bild: Mirko Zuck
Ernest Hemingway (Foto) verewigte die Landschaft der Shimba Hills in seinem Buch „Die grünen Hügel von Afrika“. Diese zu besuchen, war für die Zucks aus Gornau problemlos möglich. Ihrer kenianischen Freundin grüne Erzgebirgshügel zu zeigen, scheiterte bisher.
Ernest Hemingway (Foto) verewigte die Landschaft der Shimba Hills in seinem Buch „Die grünen Hügel von Afrika“. Diese zu besuchen, war für die Zucks aus Gornau problemlos möglich. Ihrer kenianischen Freundin grüne Erzgebirgshügel zu zeigen, scheiterte bisher. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire
Ob die herbstlichen Hügel des Erzgebirges Hemingway auch zum Schreiben inspiriert hätten? Evarlyne Muema jedenfalls darf sie nicht sehen.
Ob die herbstlichen Hügel des Erzgebirges Hemingway auch zum Schreiben inspiriert hätten? Evarlyne Muema jedenfalls darf sie nicht sehen. Bild: IMAGO/Andre März
Sachsen
Kenianerin darf Freunde im Erzgebirge nicht besuchen: Keine Kinder, kein Visum!
Redakteur
Von Jens Eumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Manchmal wird Gastfreundschaft vom Staat unterbunden. Ein Ehepaar aus dem Erzgebirge lud eine Freundin aus Kenia zu sich ein, doch die Deutsche Botschaft sieht nicht menschliche Beziehungen, sondern nur das „Risiko unrechtmäßiger Einwanderung“.

Die Post von der Deutschen Botschaft in Nairobi kam bei Evarlyne Muema an ihrem Geburtstag an. Sie könne ihre Papiere abholen. Die 22-jährige Kenianerin strahlte. Ein Zeichen? Ein Geschenk? Wie schon zweimal zuvor bei der Antragstellung fürs erhoffte Touristenvisum setzte sich Evarlyne Muema erneut in den Bus, der sie von Mombasa in die zehn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
06.11.2025
7 min.
NSU-Prozess 2.0: Brüder schweigen, Schwestern nicht
Vor Verhandlungsbeginn schützt die Angeklagte Susann E. im Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts Dresden ihr Gesicht vor den Kameras. Neben ihr sitzt ihr Verteidiger Uwe Schadt.
Beate Zschäpes vertrauteste Freundin aus dem „Nationalsozialistischen Untergrund“ steht wegen Terrorhilfe vor Gericht. Ein fast vergessenes NSU-Opfer hofft auf Antworten und hat ganz eigene Zweifel an der Unschuld von Susann E.
Jens Eumann
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
10.11.2025
8 min.
„Das war ein tiefer Sturz“: Als die angehende Deutsch-Lehrerin erst einmal einen Deutsch-Kurs besuchen sollte
Zeitzeugen berichten über Freikauf von Rumänien-Deutschen zu Ceausescu-Zeiten: Cornel Hüsch, Brigitte Depner, Friedrich Maiterth, Bernd Fabritius (von links).
Sie waren Sachsen, Siebenbürger Sachsen, um genau zu sein, und das wollten sie auch bleiben. Deshalb kaufte die Bundesrepublik mehr als 200.000 Menschen aus Rumänien frei. In Chemnitz erinnerten Betroffene nun an dieses vielschichtige Kapitel deutscher Geschichte.
Frank Hommel
Mehr Artikel