Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei den Waldbränden im Freistaat kommen immer wieder Hubschrauber zum Einsatz wie im Juli in der Gohrischheide im Landkreis Meißen.
Bei den Waldbränden im Freistaat kommen immer wieder Hubschrauber zum Einsatz wie im Juli in der Gohrischheide im Landkreis Meißen. Bild: Robert Michael/dpa
Bei den Waldbränden im Freistaat kommen immer wieder Hubschrauber zum Einsatz wie im Juli in der Gohrischheide im Landkreis Meißen.
Bei den Waldbränden im Freistaat kommen immer wieder Hubschrauber zum Einsatz wie im Juli in der Gohrischheide im Landkreis Meißen. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Klimakrise: Sachsen will sich auf Hitze-Perioden vorbereiten
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hitze und Dürre wirken sich auf Waldbrände, Gesundheitssystem und Infrastruktur aus. In Zeiten des Klimawandels will der Freistaat mehr Vorsorge treffen.

Der Freistaat will sich auf zu erwartende Hitze- und Dürreperioden der Zukunft vorbereiten. „Sachsen wird entscheidend von Hitze betroffen sein“, sagte Innenminister Armin Schuster (CDU) am Dienstag nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts in Dresden. Das gelte mit Blick auf bisherige mittel- und nordeuropäische Verhältnisse. Man sei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
3 min.
Landtag: Sachsen hat einen neuen Integrationsbeauftragten
Der Dresdner CDU-Politiker Martin Modschiedler ist vom Sächsischen Landtag zum neuen Integrationsbeauftragten des Freistaats gewählt worden.
Der CDU-Politiker Martin Modschiedler soll mit Blick auf die Integration andere Schwerpunkte als der bisherige Ausländerbeauftragte setzen. Dafür bekam er eine knappe Mehrheit.
Tobias Wolf
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
14:00 Uhr
2 min.
„Verborgene Erinnerung“: Neue Ausstellung von André Uhlig in Hohenstein-Ernstthal
André Uhlig zeigt in der „Kleinen Galerie“ auch das Acrylbild „Wanderer in Böhmen“.
Der Landschaftsmaler und Grafiker André Uhlig zeigt ab Donnerstag rund 30 Arbeiten in der „Kleinen Galerie“. Zu sehen sind auch Kohlezeichnungen markanter Hohenstein-Ernstthaler Gebäude.
Cristina Zehrfeld
14:00 Uhr
3 min.
Historischer Dampfzug kommt ins Vogtland
Lichterfahrten mit der Dampflok werden am Wochenende Hunderte nach Gunzen locken.
Lichterfahrten gegen das November-Nebelgrau: Dieses Konzept beschert den Gunzener Eisenbahnfans Jahr für Jahr viele Besucher. Am Wochenende ist es wieder soweit. Zudem warten zwei Vorträge auf Eisenbahnfans.
Daniela Hommel-Kreißl
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
11.11.2025
4 min.
Sachsen will sich umfassend auf Hitze-Perioden vorbereiten
Sachsen will sich besser auf Hitzeperiode vorbereiten. (Archivbild)
Hitze, Dürre, Waldbrände: Sachsen will in Zeiten des Klimawandels Vorsorge treffen. Dem Sicherheitskabinett war das eine Sitzung wert. Auch die Kommunen sind in der Pflicht.
Mehr Artikel