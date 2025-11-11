Klimakrise: Sachsen will sich auf Hitze-Perioden vorbereiten

Sachsen
Hitze und Dürre wirken sich auf Waldbrände, Gesundheitssystem und Infrastruktur aus. In Zeiten des Klimawandels will der Freistaat mehr Vorsorge treffen.
Der Freistaat will sich auf zu erwartende Hitze- und Dürreperioden der Zukunft vorbereiten. „Sachsen wird entscheidend von Hitze betroffen sein“, sagte Innenminister Armin Schuster (CDU) am Dienstag nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts in Dresden. Das gelte mit Blick auf bisherige mittel- und nordeuropäische Verhältnisse. Man sei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.