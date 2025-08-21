Klimaschutzklage aus Sachsen: Karlsruher Richter verlangen von der Politik jetzt Antworten

Fünf deutsche Umweltverbände wollen Deutschland zu mehr Klimaschutz zwingen - und haben Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Vor dem obersten deutschen Gericht müssen Regierung, Bundesrat, Bundestag und Ministerien jetzt Farbe bekennen.

Dresden. Die Verfassungsbeschwerden für mehr Klimaschutz - eingereicht von fünf deutschen Umweltverbänden - haben eine wichtige Hürde genommen: Das Bundesverfassungsgericht hat die Bundesregierung, Bundesrat, Bundestag und mehrere Ministerien sowie Fachgremien offiziell zu einer Stellungnahme aufgefordert. „Diese Aufforderung bedeutet, dass sich das Gericht mit der rechtlichen Argumentation und den gestellten Anträgen im Detail auseinandersetzt“, erklärt Felix Ekardt, Vorsitzender des BUND Sachsen, der die Beschwerden mit initiiert hatte. Die angeschriebenen Institutionen haben nun bis zum 15. Oktober Zeit, Stellung zu den Klagen zu nehmen.

Verbände prangern Novellierung des Klimaschutzgesetzes an

Die Verbände - Greenpeace, Germanwatch, Deutsche Umwelthilfe (DUH), Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV) - kritisieren die ihrer Auffassung nach unzureichende Klimapolitik der Bundesregierung. Dadurch würden die Rechte zukünftiger Generationen auf eine lebenswerte Umwelt verletzt, argumentieren sie. Dabei beziehen sie sich auf den „Klima-Beschluss“ des Bundesverfassungsgerichts von 2021, das Klimaschutz als ein Grundrecht anerkannt hat. Vor allem auch die Novellierung des Klimaschutzgesetzes prangern sie an. Das entspricht ihrer Meinung nach nicht den Vorgaben des Gerichts und ist zu wenig ambitioniert. Ekardt warnt: „Durch die letzte Novelle des Klimaschutzgesetzes von 2024 ist wahrscheinlich, dass Deutschland nicht einmal mehr seine eigenen - unambitionierten - Klimaziele einhält.“ Eingereicht haben die Verbände ihre Beschwerden in Karlsruhe im September 2024.

Internationaler Gerichtshof: Recht auf eine saubere Umwelt ist ein Menschenrecht

Gestärkt sehen die Verbände ihre Position und Argumentation durch ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in Den Haag. Das stellte fest, dass alle Staaten aufgrund der Menschenrechte und des Völkerrechts zu mehr Klimaschutz verpflichtet sind. So machte der IGH auch deutlich, dass sich die Klimapolitik rechtsverbindlich an 1,5 Grad orientieren muss, nicht an 2 Grad – und dass dafür viel schneller und ambitionierter gehandelt werden muss, als es Deutschland und die EU bisher tun.

Milliardenstrafen drohen

„Ansonsten drohen nach dem IGH-Gutachten Schadensersatzforderungen in Milliardenhöhe der Länder des globalen Südens gegen Industriestaaten wie Deutschland einschließlich ihrer Bundesländer“, erklärt Sachsens BUND-Chef Ekardt. „Das ,Treibhausgas-Budget‘, welches Deutschland bei fairer Verteilung 2020 noch zustand, ist inzwischen aufgebraucht und sogar überzogen, wie die Klageschrift unter Hinweis auf IPCC-Berechnungen aufzeigt.“ Der Intergovernmental Panel on Climate Change ( IPCC) gilt als das führende internationale Gremium zur Bewertung des Klimawandels. (juerg)