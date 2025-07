Kochen für Sachsens Fußball-Stars: Bundesligist RB Leipzig vergibt Traumjob

So nah kommen David Raum, Xavi Simons, Willi Orban & Co. nur wenige: Erstligist RB Leipzig sucht einen Koch, der sich auch um das leibliche Wohl der Fußball-Stars kümmert.

Leipzig. Der Brause-Klub hat die Stellenanzeige jetzt ausgeschrieben - und zwar öffentlich auf seiner Internet-Seite. Der neue Koch soll demnach nicht nur das Klubpersonal, sondern auch die Spieler und Neu-Trainer Ole Werner versorgen. „Leiste mit deiner Leidenschaft für die Zubereitung von innovativen Speisen einen erheblichen Beitrag zum Wohlbefinden und der Leistungsfähigkeit unserer SpielerInnen, Mitarbeitenden und des gesamten Teams“, wie es in der Anzeige heißt.

Der neue Koch sollte auch mal über sich selbst lachen können

Einige Voraussetzungen müssen aussichtsreiche Kandidaten für diesen Traumjob aber erfüllen. Eine abgeschlossene Kochausbildung und erste Erfahrungen in der gehobenen Gastronomie, idealerweise in der Hotellerie sind zum Beispiel Pflicht. Absolute Diskretion wird ebenfalls vorausgesetzt. Wer für die Profis kocht, darf nicht ausplaudern, was die Profis und die Klub-Mitarbeiter so untereinander bequatschen oder aushecken. Und: Der neue Koch sollte ein Teamplayer sein und auch mal über sich selbst lachen können.

Ernährung ist das A und O

Bei Profi-Fußballern ist die Ernährung mit entscheidend für eine optimale Leistung und Regeneration. Die „Freie Presse“ weiß: Sie sollte ausgewogen und auf die individuellen Bedürfnisse des Sportlers abgestimmt sein sowie einen hohen Anteil an Kohlenhydraten, eine moderate Menge an Fett und eine ausreichende Menge an Proteinen enthalten. Dabei wird auch bei RB Leipzig nichts dem Zufall überlassen: Die Speisepläne werden daher schon im voraus erarbeitet. Der neue Koch soll daher kreative Ideen in die Menü- und Buffetvorschläge einbringen. Neben leichter Kost mit Kohlenhydraten und Proteinen kommt aber auch häufig das Lieblingsgericht der Profis – Pasta mit Hähnchen und Pesto – auf den Tisch.

Für einwandfreien Zustand der Lebensmittel verantwortlich

„Hauptaufgabe ist die Zubereitung aller Speisen und deren Ausgabe während der Servicezeiten“, heißt es dazu in der Stellenanzeige. Zugleich muss der neue Koch aber auch die Lebensmittel annehmen, kontrollieren, ob sie einwandfrei sind, und sie fachgerecht lagern: Das ist nicht ohne. Denn im Team werden nach Informationen der „Bild“-Zeitung täglich bis zu 380 Mahlzeiten zubereitet. Doch dafür verspricht RB Leipzig nicht nur sehr viel Nähe zu den Stars und zu den hochkarätigen Gästen, sondern auch zahlreiche zusätzliche Vorteile wie ein Jobrad oder den Zugang zu den Heimspielen des Fußball-Bundesligisten.

Wie viel verdient der neue Koch?

Wer diesen Traumjob ergattern möchte, muss sich online bewerben – direkt über die Klub-Homepage. Neben dem Lebenslauf, inklusive Angaben zur Berufsausbildung und -erfahrung wird auch ein Schreiben verlangt, warum der Kandidat für RB kochen will. Und das Gehalt? Dazu schweigt sich RB in der Stellenanzeige aus. (juerg)