Kolibakterien in Wilhelm Brandenburg: Wurstfabrik ruft beliebte Salami auch in Sachsen zurück

Die Westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeyer ruft eine beliebte Salami zurück. Die ist auch in Sachsen verkauft worden.

Chemnitz. Die Fleischfabrik mit Sitz in Sassenberg in Nordrhein-Westfallen ruft eine Charge Salami vorsorglich zurück, wie das Unternehmen mitteilt. Betroffen ist demnach die „Genießer Salami im Pfeffermantel“ der von Rewe vertriebenen Marke Wilhelm Brandenburg mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 15.10.2025 und 23.10.2025 sowie der GTIN-Nummer 4337256974257.

Infektion löst Durchfall und Bauchschmerzen aus

In dem Produkt sind laut Mitteilung Kolibakterien (STEC) nachgewiesen worden. Eine durch diese Bakterien ausgelöste Erkrankung äußere sich meist innerhalb einiger Tage nach der Infektion mit Durchfall und Bauchschmerzen, so das Unternehmen. „Die Beschwerden klingen in der Regel nach mehreren Tagen von selbst wieder ab, aber es kann auch zu schweren Krankheitsverläufen mit blutigem Durchfall, Fieber und akutem Nierenversagen kommen.“ Erkrankte Personen mit schweren oder anhaltenden Symptome sollten einen Arzt aufsuchen und auf eine mögliche Infektion mit STEC hinweisen.

Handel erstattet Kaufpreis

Vor dem Verzehr wird gewarnt. Die Produkte wurden auch in Sachsen verkauft. Das Unternehmen hat die Produkte unmittelbar nach dem Nachweis der Kolibakterien aus dem Verkauf nehmen lassen. Verbraucher können die Salami im Handel zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet.