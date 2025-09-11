Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Korruptionsermittlungen: Polizei durchsucht Bundestagsbüro und Wohnung von AfD-Politiker Krah

AfD-Politiker Maximilian Krah auf dem Weg in den Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts Dresden Anfang September.
AfD-Politiker Maximilian Krah auf dem Weg in den Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts Dresden Anfang September. Bild: Robert Michael/dpa
Korruptionsermittlungen: Polizei durchsucht Bundestagsbüro und Wohnung von AfD-Politiker Krah
Von Tobias Wolf
Noch während der Spionageprozess gegen seinen aus China stammenden Ex-Mitarbeiter Jian G. läuft, nehmen nun auch Ermittlungen gegen Maximilian Krah selbst Fahrt auf.

Wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Geldwäsche haben Ermittler am Donnerstag Büros und Wohnungen des AfD-Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah durchsucht. Im Fokus standen das Bundestagsbüro des Politikers in Berlin sowie Wohn- und Geschäftsräume in Dresden, Limbach-Oberfrohna und Brüssel, so die Generalstaatsanwaltschaft...
