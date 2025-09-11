Korruptionsermittlungen: Polizei durchsucht Bundestagsbüro und Wohnung von AfD-Politiker Krah

Noch während der Spionageprozess gegen seinen aus China stammenden Ex-Mitarbeiter Jian G. läuft, nehmen nun auch Ermittlungen gegen Maximilian Krah selbst Fahrt auf.

Wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Geldwäsche haben Ermittler am Donnerstag Büros und Wohnungen des AfD-Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah durchsucht. Im Fokus standen das Bundestagsbüro des Politikers in Berlin sowie Wohn- und Geschäftsräume in Dresden, Limbach-Oberfrohna und Brüssel, so die Generalstaatsanwaltschaft