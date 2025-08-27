Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Kretschmer nach Messer-Attacke in Straßenbahn: „Ein Amerikaner, der Dresden ebenso sehr liebt, wie wir Sachsen“

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zollte der Zivilcourage von John Rudat Respekt.
Bild: Jan Woitas/dpa
Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zollte der Zivilcourage von John Rudat Respekt.
Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zollte der Zivilcourage von John Rudat Respekt. Bild: Jan Woitas/dpa
Kretschmer nach Messer-Attacke in Straßenbahn: „Ein Amerikaner, der Dresden ebenso sehr liebt, wie wir Sachsen“
Von Patrick Hyslop
Am Wochenende war der US-Amerikaner John Rudat mit Freunden in einer Tram, als Männer eine Frau belästigten. Seine Zivilcourage endete mit einem Krankenhausaufenthalt. Nun äußerte sich Sachsens Landesvater zu der Attacke.

Dresden.

Wenige Tage nach der Messer-Attacke auf einen jungen US-Amerikaner hat sich nun Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erstmals öffentlich zu der Gewalttat geäußert.

Gegenüber „Sächsischer Zeitung“ und „Leipziger Volkszeitung“ lobte er John Rudat, der einer bedrängten Frau beigestanden hatte: „Ein Amerikaner, der Dresden ebenso sehr liebt, wie wir Sachsen auch, hat ein hohes Maß an Zivilcourage gezeigt.“

Ministerpräsident: „Werden Täter zur Verantwortung ziehen“

Er kündigte an: „Wir werden unter Ausschöpfung der vollen Härte des Gesetzes und den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten alles dafür tun, um diese schwere Straftat aufzuklären und die Täter zur Verantwortung ziehen.“

Gegenüber den Zeitungen sprach er von einem „bitteren Vorfall“. Dieser zeige, „dass Videoüberwachung keine derartigen Straftaten verhindern kann. Aber sie ist äußerst dienlich zur Aufklärung von Straftaten für die Arbeit der Polizei“.

Wie berichtet, hatten zwei Männer in einer Tram der Linie 7 in der Nacht auf Sonntag eine Frau belästigt. Rudat schritt beherzt ein. Die Männer prügelten auf ihn ein, einer zückte ein Messer, stach dem 20-Jährigen ins Gesicht.

Rudat zeigt sich „stolz auf die Narbe“

In einem jüngst veröffentlichten Video von „Sachsen Fernsehen“ sind nun die Folgen des Angriffs zu sehen: Eine lange Narbe verläuft quer über Nase und Mund des US-Amerikaners. „Ich bin stolz auf die Narbe“, so Rudat im Video. Dresden liebe er trotz des Angriffs nach wie vor, bezeichnet es auf Deutsch als „zweites Zuhause“.

Die Anteilnahme ist national wie international groß nach der Bluttat. Bei einer Spendenaktion, die ihm etwa dabei helfen soll, für die medizinischen Behandlungskosten aufzukommen, sind Stand Mittwochmittag bereits mehr als 69.400 US-Dollar (knapp 60.000 Euro) zusammengekommen.

Die Täter waren nach der Attacke getürmt. Einer der beiden mutmaßlichen Angreifer, ein 21 Jahre alter Syrer, sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft. Er war bereits kurz nach der Tat festgenommen, aber rasch wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Messer-Angreifer noch flüchtig

Der bereits wegen gefährlicher Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Diebstahl polizeibekannte Mann wird laut Staatsanwaltschaft dringend verdächtigt, Rudat „mit einem gefährlichen Gegenstand verletzt zu haben“. Nach seinem mutmaßlichen Kompagnon, der Rudat ins Gesicht stach, wird nach wie vor gefahndet.

Zeugen der Attacke werden gebeten, sich telefonisch unter 0351/483 22 33 bei der Polizei zu melden. (phy)

