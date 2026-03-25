Kretschmer schlägt Ganztagsschulen bis Klasse 8 vor

Sachsen
Am 1. April will Sachsens Ministerpräsident ein Schulhausbauprogramm vorstellen. Sein Kultusminister geht auf Distanz zur einstigen CDU-Bildungspolitik: „Wir haben uns damals verrechnet.“
Als sein Kultusminister für 18 Minuten das Wort ergreift, ist Michael Kretschmer noch anwesend. Sachsens Ministerpräsident hatte sich schon am Montag bei einem Bürgerforum in Schkeuditz zur Schule der Zukunft geäußert – und die Frage nach seiner Vision für 2030 mit einem Plädoyer für Ganztagsschulen beantwortet. Dies sei keine Sache, die...
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