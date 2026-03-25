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Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Foto: Ulf Dahl
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU).
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU). Foto: Robert Michael/dpa
SPD-Bildungspolitiker Gerald Eisenblätter.
SPD-Bildungspolitiker Gerald Eisenblätter. Foto: Felix Ramberg/Archiv
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Foto: Ulf Dahl
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU).
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU). Foto: Robert Michael/dpa
SPD-Bildungspolitiker Gerald Eisenblätter.
SPD-Bildungspolitiker Gerald Eisenblätter. Foto: Felix Ramberg/Archiv
Sachsen
Kretschmer schlägt Ganztagsschulen bis Klasse 8 vor
Redakteur
Von Tino Moritz
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Am 1. April will Sachsens Ministerpräsident ein Schulhausbauprogramm vorstellen. Sein Kultusminister geht auf Distanz zur einstigen CDU-Bildungspolitik: „Wir haben uns damals verrechnet.“

Als sein Kultusminister für 18 Minuten das Wort ergreift, ist Michael Kretschmer noch anwesend. Sachsens Ministerpräsident hatte sich schon am Montag bei einem Bürgerforum in Schkeuditz zur Schule der Zukunft geäußert – und die Frage nach seiner Vision für 2030 mit einem Plädoyer für Ganztagsschulen beantwortet. Dies sei keine Sache, die...
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