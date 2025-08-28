Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bundesbildungsministerin Karin Prien und ihr sächsischer Amtskollege Conrad Clemens (beide CDU) am Donnerstag bei einem Schulbesuch im sächsischen Löbau. Beide nahmen später auch am „Handygipfel“ in Dresden teil.
Bundesbildungsministerin Karin Prien und ihr sächsischer Amtskollege Conrad Clemens (beide CDU) am Donnerstag bei einem Schulbesuch im sächsischen Löbau. Beide nahmen später auch am „Handygipfel“ in Dresden teil. Bild: Robert Michael/dpa
Bundesbildungsministerin Karin Prien und ihr sächsischer Amtskollege Conrad Clemens (beide CDU) am Donnerstag bei einem Schulbesuch im sächsischen Löbau. Beide nahmen später auch am „Handygipfel“ in Dresden teil.
Bundesbildungsministerin Karin Prien und ihr sächsischer Amtskollege Conrad Clemens (beide CDU) am Donnerstag bei einem Schulbesuch im sächsischen Löbau. Beide nahmen später auch am „Handygipfel“ in Dresden teil. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Kultusminister kündigt schnelles Handyverbot an Sachsens Grundschulen an
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast alle Grundschulen in Sachsen beschränken schon jetzt die private Nutzung digitaler Endgeräte für Schüler. Bereits ab dem zweiten Halbjahr braucht es dafür aber wohl keine Regelung in der Hausordnung mehr.

An Sachsens Grundschulen soll es ab dem zweiten Halbjahr - also nach den Winterferien 2026 - ein landesweites Verbot der privaten Handynutzung von Kindern geben. Dazu solle die Grundschulordnung um eine entsprechende Passage ergänzt werden, die auch Ausnahmen vom Verbot etwa aus pädagogischen oder gesundheitlichen Gründen zulässt, kündigte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
3 min.
„Wir müssen Kinder altersgemäß schützen“: Was Bildungsministerin Prien zum möglichen Handyverbot an Sachsens Schulen sagt
Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) führte ein Handyverbot an Grundschulen bereits 2023 als Landesministerin in Schleswig-Holstein ein. Am Donnerstag nimmt sie an einem „Handygipfel“ in Dresden teil.
Am Donnerstag ist Bundesbildungsministerin Prien in Sachsen zu Gast. Vor einem „Handygipfel“ am Nachmittag in Dresden äußert sie sich an der Seite von Ministerpräsident Kretschmer bereits zur Debatte.
Tino Moritz
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
14:39 Uhr
4 min.
Unterschiedliches Echo auf Handyverbot an Grundschulen
Das geplante Handyverbot an sächsischen Schulen sorgt weiter für Gesprächsstoff. (Symbolbild)
Die Gewerkschaft GEW spricht von "Showpolitik". Fast alle Grundschulen in Sachsen haben die Nutzung privater Handys schon geregelt. Die Regierung will das per Handyverbot nun grundsätzlich regeln.
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel