Kurzurlaub übers lange Feiertags-Wochenende: Auf diesen Autobahnen drohen Staus

Den Sachsen steht ein langes Wochenende ins Haus - dank des Reformationstages. Da bietet sich ein Kurzurlaub an. Aber auch aus anderen Bundesländern dürften Reisende unterwegs sein. Was Sie jetzt wissen müssen.

Chemnitz. So manche Sachsen werden das anstehende lange Wochenende für einen Kurztrip nutzen. Doch Obacht: Auf den Autobahnen droht es, voll zu werden.

Grund für den nochmals steigenden Reiseverkehr sind laut ADAC die Herbstferien, die in mehreren Bundesländern beginnen bzw. enden. „Hinzu kommen zwei regionale Feiertage, die den Kurzurlauberverkehr zusätzlich beleben dürften“, so der Club.

Wo Herbstferien starten und enden

Am anstehenden Allerheiligen-Wochenende starten die Bayern in die Herbstferien, in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein enden diese.

Da der Reformationstag am 31. Oktober nicht nur in Sachsen ein Feiertag ist, dürften auch Menschen aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein das lange Wochenende für einen kurzen Urlaub nutzen.

Hinzu kommt dann noch Allerheiligen am 1. November als Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Außerdem ist am Montag, 3. November, in Mecklenburg-Vorpommern schulfrei. Kurzum: Es dürften Reisende aus mehreren Bundesländern auf der Straße sein.

Der ADAC warnt: Insbesondere am Nachmittag vor den Feiertagen kann es in den entsprechenden Bundesländern zu dichtem Verkehr kommen, wenn Berufs- und Reiseverkehr zusammentreffen.

Hier müssen Sie mehr Zeit einplanen

Aber: Das Stauaufkommen werde nicht die Dimensionen der Sommerferien erreichen, beruhigt der Verkehrsclub. Und: Die Zahl der Autobahnbaustellen nehme bedingt durch die Jahreszeit ab.

Dennoch gilt: Auf diesen Strecken sollten sich Autofahrer auf Staus einstellen – und zwar in beiden Richtungen:

Fernstraßen von und zu Nord- und Ostsee

Großräume Hamburg, Frankfurt und München

A1 Lübeck - Hamburg - Bremen - Dortmund

A1 / A3 / A4 Kölner Ring

A3 Würzburg - Nürnberg - Passau

A5 Basel - Karlsruhe - Hattenbacher Dreieck

A7 Hamburg - Flensburg / Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Stuttgart - München - Salzburg

A9 München - Nürnberg

A24 Hamburg - Berlin

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A81 Stuttgart - Singen

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Auch im benachbarten Ausland muss laut ADAC mit stockendem Verkehr gerechnet werden, insbesondere auf den Strecken zu und von den Wandergebieten der Alpenländer. Betroffene Strecken: Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route. „In Österreich ist die Baustellensituation auf mehreren wichtigen Reiserouten angespannt“, heißt es mahnend in der Pressenotiz.

Bauarbeiten und Grenzkontrollen

So komme es auf der Brennerautobahn (A13) im Bereich der Luegbrücke aufgrund umfangreicher Bauarbeiten zu Engpässen: An Werktagen stehe meist nur eine Fahrspur pro Richtung zur Verfügung. Entlang der Inntalautobahn (A12) und der Fernpass-Route gelten am Wochenende letztmals in diesem Jahr Abfahrtssperren für den überregionalen Durchgangsverkehr.

Auf der Reschenpass-Straße südlich von Pfunds sorge eine Baustelle für wechselseitigen Einbahnverkehr. Eine Ausweichmöglichkeit bestehe über die Schweiz. Und: „Der Mont-Blanc-Tunnel zwischen Frankreich und Italien bleibt im Zuge einer umfassenden Sanierung bis Mitte Dezember komplett gesperrt.“

Zudem finden an Deutschlands Grenzen stichprobenartige Einreisekontrollen statt, mehr Zeit müssen Autofahrer insbesondere an den Autobahnübergängen Suben (A3 Linz - Passau), Walserberg (A8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein - Rosenheim) einplanen.

Aber auch bei der Ausreise aus der Bundesrepublik ins benachbarte Ausland gibt es Kontrollen, so der Club. Vor allem an den Grenzen zu Dänemark, den Niederlanden, Frankreich und Polen: „Staugefahr besteht unter anderem an den Übergängen A4 Ludwigsdorf (Görlitz), A11 Pomellen (Stettin), A12 Frankfurt (Oder) und A15 Forst.“