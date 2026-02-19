MENÜ
Buchmesse Leipzig 2026
Buchmesse Leipzig 2026 Bild: Hendrik Schmidt/ dpa
Buchmesse Leipzig 2026
Sachsen
Leipziger Buchmesse 2026: Termin, Programm und aktuelle Informationen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Alle Informationen zur Leipziger Buchmesse 2026: Termin, Programm, Highlights, Preise, Anreise und aktuelle News.

Die Leipziger Buchmesse 2026 zählt zu den wichtigsten Treffen der Buch- und Medienbranche im deutschsprachigen Raum. Auf dieser Themenseite finden Sie alle aktuellen Informationen zur Leipziger Buchmesse 2026 - vom offiziellen Termin über das Programm bis hin zu Service-Themen wie Tickets, Preise, Anreise und Parken. Wir begleiten die Leipziger Messe mit News, Hintergründen, Interviews und Bildergalerien. Die Buchmesse findet in diesem Jahr vom 19. bis zum 22. März statt. Zum Programm zählen über 2000 Veranstaltungen an 300 Leseorten. Das Programm der Buchmesse wird zudem fortlaufend erweitert. 

 

