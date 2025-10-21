Leipziger „Hammer-Bande“: Darum wird der Prozessauftakt gegen den mutmaßlichen Kopf der Linksextremisten verschoben

Johann G. gilt als der mutmaßliche Kopf der Leipziger „Hammer-Bande“, die Jagd auf Rechtsextreme gemacht hatte. Der Auftakt für den Mammutprozess in Dresden, in dem es auch um versuchten Mord geht, ist nun aber erneut verschoben worden. Das ist der Grund.

Dresden. Jahrelang hatten die sächsischen Sicherheitsbehörden in den vergangenen Jahren nach Johann G. gesucht, zuletzt auch mit einer Öffentlichkeitsfahndung. So waren zeitweise insgesamt 10.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt worden, die zur Ergreifung des untergetauchten Linksextremisten Johann G. führen. Im vergangenen November konnte der mutmaßliche Kopf der linksextremistischen „Hammer-Bande“ dann schließlich in einem Regionalzug in Thüringen nahe Weimar gefasst werden. Der Prozess gegen ihn und weitere Angeklagte hatte eigentlich am 4. November vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Dresden beginnen sollen. Doch nun ist der Auftakt zunächst auf den 18. und schließlich sogar auf den 25. November verschoben worden.

Längere Vorbereitung nötig

Der Vorsitzende Richter in diesem Verfahren sei ist erst vor Kurzem ernannt worden, hatte Gerichtssprecherin Meike Schaaf auf Anfrage der „Freien Presse“ den Grund für die erste Verschiebung erklärt. Der Prozessauftakt sei verschoben worden, damit er sich wegen der umfangreichen Aktenlage besser vorbereiten könne. Nun heißt es zur nochmaligen Auftaktverzögerung, die Verteidigung sei verhindert.

Mit Hammerschlägen mutmaßliche und tatsächliche Rechtsextremisten angegriffen

Die Anklage wirft Johann G. vor, Rädelsführer eines linksextremistischen Netzwerkes gewesen zu sein, dessen Mitglieder in den vergangenen Jahren mehrfach tatsächliche oder vermeintliche Rechtsextremisten angegriffen, mit Hammerschlägen traktiert und teils schwer verletzt haben sollen. Daher rührt auch der Name „Hammer-Bande“. Deren Mitglieder sollen laut Generalbundesanwaltschaft den bestehenden demokratischen Rechtsstaat, das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und das staatliche Gewaltmonopol ablehnen. Die Leipziger Studentin Lina E. soll dieser Gruppierung ebenfalls angehört haben, sie wurde im Mai 2023 vom Oberlandesgericht Dresden zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Der Bundesgerichtshof hat diese Haftstrafe im Frühjahr bestätigt.

Für das Verfahren in Dresden sind zunächst rund 70 Verhandlungstage bis Juli 2026 vorgesehen. (juerg)