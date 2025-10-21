Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Leipziger „Hammer-Bande“: Darum wird der Prozessauftakt gegen den mutmaßlichen Kopf der Linksextremisten verschoben

Vor dem Oberlandesgericht Dresden startet jetzt erst am 18. November der Mammutprozess gegen einen Linksextremisten, der als einer der spektakulärsten seit der RAF gilt.
Vor dem Oberlandesgericht Dresden startet jetzt erst am 18. November der Mammutprozess gegen einen Linksextremisten, der als einer der spektakulärsten seit der RAF gilt. Bild: Robert Michael/dpa
Vor dem Oberlandesgericht Dresden startet jetzt erst am 18. November der Mammutprozess gegen einen Linksextremisten, der als einer der spektakulärsten seit der RAF gilt.
Vor dem Oberlandesgericht Dresden startet jetzt erst am 18. November der Mammutprozess gegen einen Linksextremisten, der als einer der spektakulärsten seit der RAF gilt. Bild: Robert Michael/dpa
Update
Sachsen
Leipziger „Hammer-Bande“: Darum wird der Prozessauftakt gegen den mutmaßlichen Kopf der Linksextremisten verschoben
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Johann G. gilt als der mutmaßliche Kopf der Leipziger „Hammer-Bande“, die Jagd auf Rechtsextreme gemacht hatte. Der Auftakt für den Mammutprozess in Dresden, in dem es auch um versuchten Mord geht, ist nun aber erneut verschoben worden. Das ist der Grund.

Dresden.

Jahrelang hatten die sächsischen Sicherheitsbehörden in den vergangenen Jahren nach Johann G. gesucht, zuletzt auch mit einer Öffentlichkeitsfahndung. So waren zeitweise insgesamt 10.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt worden, die zur Ergreifung des untergetauchten Linksextremisten Johann G. führen. Im vergangenen November konnte der mutmaßliche Kopf der linksextremistischen „Hammer-Bande“ dann schließlich in einem Regionalzug in Thüringen nahe Weimar gefasst werden. Der Prozess gegen ihn und weitere Angeklagte hatte eigentlich am 4. November vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Dresden beginnen sollen. Doch nun ist der Auftakt zunächst auf den 18. und schließlich sogar auf den 25. November verschoben worden.

Längere Vorbereitung nötig

Der Vorsitzende Richter in diesem Verfahren sei ist erst vor Kurzem ernannt worden, hatte Gerichtssprecherin Meike Schaaf auf Anfrage der „Freien Presse“ den Grund für die erste Verschiebung erklärt. Der Prozessauftakt sei verschoben worden, damit er sich wegen der umfangreichen Aktenlage besser vorbereiten könne. Nun heißt es zur nochmaligen Auftaktverzögerung, die Verteidigung sei verhindert.

Mit Hammerschlägen mutmaßliche und tatsächliche Rechtsextremisten angegriffen

Die Anklage wirft Johann G. vor, Rädelsführer eines linksextremistischen Netzwerkes gewesen zu sein, dessen Mitglieder in den vergangenen Jahren mehrfach tatsächliche oder vermeintliche Rechtsextremisten angegriffen, mit Hammerschlägen traktiert und teils schwer verletzt haben sollen. Daher rührt auch der Name „Hammer-Bande“. Deren Mitglieder sollen laut Generalbundesanwaltschaft den bestehenden demokratischen Rechtsstaat, das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und das staatliche Gewaltmonopol ablehnen. Die Leipziger Studentin Lina E. soll dieser Gruppierung ebenfalls angehört haben, sie wurde im Mai 2023 vom Oberlandesgericht Dresden zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Der Bundesgerichtshof hat diese Haftstrafe im Frühjahr bestätigt.

Für das Verfahren in Dresden sind zunächst rund 70 Verhandlungstage bis Juli 2026 vorgesehen. (juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Zwei große Prozesse ab November vor dem OLG Dresden
Vor dem Oberlandesgericht Dresden starten im November zwei große Prozesse. (Archivbild)
Ab November beschäftigen das Oberlandesgericht Dresden zwei Mammutprozesse. In einem geht es um das NSU-Umfeld, im anderen um das Umfeld von Lina E..
12:17 Uhr
3 min.
Jetzt wird's ungemütlich: "Joshua" bringt Sturm und Regen
Das Sturmtief "Joshua" bestimmt ab Donnerstag maßgeblich das Wetter in Mitteleuropa.
Stürmischer Herbst: Wo orkanartige Böen und raues Wetter erwartet werden, erklärt der Deutsche Wetterdienst.
12:13 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 23.10.2025
 8 Bilder
Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen (l-r), Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besichtigten die Baustelle des Brenner-Basistunnels.
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
08.10.2025
4 min.
Leipziger „Hammer-Bande“: Spektakulärer Prozess gegen meist gesuchten Linksextremisten des Landes beginnt
Vor dem Oberlandesgericht Dresden startet am 4. November ein Mammutprozess gegen einen Linksextremisten, der als einer der spektakulärsten seit der RAF gilt.
Johann G. gilt als der mutmaßliche Kopf der Leipziger „Hammer-Bande“, die Jagd auf Rechtsextreme gemacht hatte. Jetzt muss er sich vor Gericht in Dresden verantworten. In dem Mammutprozess geht es auch um versuchten Mord.
Jürgen Becker
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Mehr Artikel