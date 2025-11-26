Johannes Hadlich aus Hermannsdorf im Erzgebirge hat mehrere Schicksalsschläge erlitten. Der alleinerziehende Vater von vier Kindern leidet unter den Folgen eines Schlaganfalls, ist berufsunfähig und erhielt im vergangenen Jahr die Diagnose Hodenkrebs. Mit seiner EU-Rente kann er das 20 Jahre alte Familienauto nicht durch ein jüngeres ersetzen – dafür möchte „Leser helfen“ nun Unterstützung bieten.