"Leser helfen"-Projekte 2025
Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden fast 30 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.
"Leser helfen" Familie Hadlich aus Hermannsdorf
Johannes Hadlich aus Hermannsdorf im Erzgebirge hat mehrere Schicksalsschläge erlitten. Der alleinerziehende Vater von vier Kindern leidet unter den Folgen eines Schlaganfalls, ist berufsunfähig und erhielt im vergangenen Jahr die Diagnose Hodenkrebs. Mit seiner EU-Rente kann er das 20 Jahre alte Familienauto nicht durch ein jüngeres ersetzen – dafür möchte „Leser helfen“ nun Unterstützung bieten.