"Leser helfen"-Projekte 2025
Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden fast 30 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.
"Leser helfen" Freizeitzentrum Wilkau-Haßlau
Der Spielplatz im Indianercamp des Freizeitzentrums „Alter Bahnhof“ in Wilkau-Haßlau ist veraltet und nicht mehr sicher oder inklusiv. Der Verein SBBZ möchte ihn erneuern und mit neuen Spielgeräten ausstatten, um Kindern – viele aus schwierigen und teils traumatisierten Verhältnissen – einen geschützten Ort zum Spielen und Erholen zu bieten. Mit Unterstützung von "Leser helfen" soll der wichtige Platz neu gestaltet werden.