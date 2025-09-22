Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der kommenden Woche will der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichtes Dresden das Urteil gegen den Hauptangeklagten Jian G. sprechen. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
In der kommenden Woche will der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichtes Dresden das Urteil gegen den Hauptangeklagten Jian G. sprechen. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Letzte Worte von Ex-Krah-Mitarbeiter im Spionageprozess: „Bin unschuldig“
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jian G. drohen siebeneinhalb Jahre Haft. Eine Woche vor dem Urteil bestreitet er, Agent Chinas zu sein. Seine Komplizin, die nach kurzer Liebesbeziehung für ihn spionierte, hofft nun auf Bewährung.

Eineinhalb Monate nach Prozessbeginn hat sich Jian G. vorm Oberlandesgericht Dresden am Montag erstmals zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert. „Ich habe nicht für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet“, sagte der Ex-Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah. „Ich bin unschuldig.“ Er sei 2001 zum Studium nach Dresden gekommen...
