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Udon-Nudeln (Symbolfoto) sind eine asiatische Spezialität: Das Restaurant Chay Viet in der Dresdner Neustadt serviert sie wahlweise mit gut imitierten Fleischalternativen in den Geschmacksrichtungen Rind, Hähnchen oder Garnelen.
Udon-Nudeln (Symbolfoto) sind eine asiatische Spezialität: Das Restaurant Chay Viet in der Dresdner Neustadt serviert sie wahlweise mit gut imitierten Fleischalternativen in den Geschmacksrichtungen Rind, Hähnchen oder Garnelen. Foto: Canva
Udon-Nudeln (Symbolfoto) sind eine asiatische Spezialität: Das Restaurant Chay Viet in der Dresdner Neustadt serviert sie wahlweise mit gut imitierten Fleischalternativen in den Geschmacksrichtungen Rind, Hähnchen oder Garnelen.
Udon-Nudeln (Symbolfoto) sind eine asiatische Spezialität: Das Restaurant Chay Viet in der Dresdner Neustadt serviert sie wahlweise mit gut imitierten Fleischalternativen in den Geschmacksrichtungen Rind, Hähnchen oder Garnelen. Foto: Canva
Sachsen
Lieferando-Voting: Restaurant aus Sachsen serviert bestes veganes Essen Deutschlands
Redakteur
Von Jürgen Becker
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Der Online-Bestelldienst Lieferando hat wieder über die besten Restaurants Deutschlands abstimmen lassen - und in der Kategorie „veganes Essen“ überrascht dieses Jahr ein Vietnamese aus Sachsen.

Van Tan-Suppe, Udon-Nudeln mit knuspriger Ente, Hühnchen oder Garnelen, Reisnudeln mit Thunfisch oder panierte Hühnchen-Nuggets: Bei Chay Viet in Dresden gibt es das alles in einer Veggy-Variante. Die große Karte mit fleischlosen Gerichten kommt an: Lieferando-Besteller haben das vietnamesische Lokal in der Dresdner Neustadt zum besten veganen...
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