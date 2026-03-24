Sachsen
Der Online-Bestelldienst Lieferando hat wieder über die besten Restaurants Deutschlands abstimmen lassen - und in der Kategorie „veganes Essen“ überrascht dieses Jahr ein Vietnamese aus Sachsen.
Van Tan-Suppe, Udon-Nudeln mit knuspriger Ente, Hühnchen oder Garnelen, Reisnudeln mit Thunfisch oder panierte Hühnchen-Nuggets: Bei Chay Viet in Dresden gibt es das alles in einer Veggy-Variante. Die große Karte mit fleischlosen Gerichten kommt an: Lieferando-Besteller haben das vietnamesische Lokal in der Dresdner Neustadt zum besten veganen...
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