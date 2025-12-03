Rochlitz, gibt es hier veganes Essen?

Immer mehr Menschen essen vegan. Doch klappt das auch in Rochlitz? Eine Veganerin zeigt unserer Reporterin, wo man zuverlässig fündig wird.

Nur knapp 5800 Einwohner und trotzdem eine bunte Auswahl an Küche. In Rochlitz gibt es zwei Griechen, zwei, demnächst sogar drei Italiener, vietnamesische und indische Angebote und mehr. Vegetarisch wird man fast überall satt. Aber wie sieht es mit vegan aus? Am besten wissen das die Veganer vor Ort. Eine von ihnen ist Judy Ledig. Die...