„Liste von Grausamkeiten“: Wie Lehrer und Bildungspolitiker auf Sachsens Maßnahmen gegen Ausfall reagieren

Die Änderungen der Arbeitszeitverordnung sind beschlossen: Für sein Paket erntet der Kultusminister vor allem Kritik – nicht nur wegen der Verschiebung der ersten Altersermäßigungsstufe um zwei Jahre.

Der Applaus für Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) hält sich in Grenzen. Am Dienstag äußert sich nur die Unionsfraktion im Landtag rundum zufrieden mit den ab August in Kraft tretenden Maßnahmen gegen den Unterrichtsausfall – der landesweit im ersten Schulhalbjahr 9,4 Prozent betrug. Sie würden „an den richtigen Hebeln“...