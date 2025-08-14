Mann aus Landkreis Zwickau stürzt in den Tiroler Alpen ab

Ein herrenloser Rucksack auf dem Weg zum Gipfel hatte schlimmste Befürchtungen genährt. Dann die Gewissheit: Dessen Besitzer ist in den Tiroler Alpen tödlich verunglückt.

Trins Lichtenstein. Die Wanderer waren am Montag auf der Tour zum Hammerspitz (2634 Meter), als sie auf dem Weg zur Schutzhütte Padasterjochhaus beim beliebten Bergdorf Trins (1391 Einwohner) in Österreich einen herrenlosen Rucksack entdeckten. Diese Tour ist anspruchsvoll, deshalb setzten sie einen Notruf ab. Die Polizei reagierte, schickte einen Polizeihubschrauber, um die Gegend abzusuchen. In einer steilen Rinne etwa 150 bis 200 Höhenmeter unterhalb des Gipfels entdeckte die Besatzung der „Libelle“ dann auch tatsächlich gegen 20.10 Uhr einen leblosen Mann. Der abgeseilte Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen.

Unter Bergbegeisterten ist das Padasterjochhaus ein angesehenes Einkehrziel und beliebter Ausgangspunkt für anspruchsvolle Touren und die Erklimmung der umliegenden Gipfel: Padaster Kogel, Hammerspitze, Wasenwand, Foppmandl und Kirchdachspitze. Bild: Johannes Bitter/Tourismusverband Wipptal

Polizei in Tirol bestätigt Identität

Weil die Dunkelheit schon eingesetzt hatte, konnte der Leichnam erst am Mittwoch geborgen werden. Seine Identität war zunächst unklar, nach ersten Berichten sollte es sich aber um einen Deutschen handeln. Ein Sprecher der Polizei Tirol bestätigte nun am Donnerstag auf Nachfrage der „Freien Presse“: „Der Verunglückte stammte aus Lichtenstein im Landkreis Zwickau in Sachsen.“

Ermittlungen zur Unglücksursache noch im Gange

Der Leichnam ist demnach inzwischen obduziert worden. „Die genaue Unglücksursache ist noch unklar“, so der Polizeisprecher. „Die Ermittlungen laufen.“ (juerg)