Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Gebiet der Stubaier Alpen ist einem Bergwanderer aus dem Landkreis Zwickau jetzt zum Verhängnis geworden. Es ist nicht das erste Unglücksopfer in dem auch bei Skifahrern beliebten Gebiet.
Das Gebiet der Stubaier Alpen ist einem Bergwanderer aus dem Landkreis Zwickau jetzt zum Verhängnis geworden. Es ist nicht das erste Unglücksopfer in dem auch bei Skifahrern beliebten Gebiet. Bild: imago images/Michael Kristen
Das Gebiet der Stubaier Alpen ist einem Bergwanderer aus dem Landkreis Zwickau jetzt zum Verhängnis geworden. Es ist nicht das erste Unglücksopfer in dem auch bei Skifahrern beliebten Gebiet.
Das Gebiet der Stubaier Alpen ist einem Bergwanderer aus dem Landkreis Zwickau jetzt zum Verhängnis geworden. Es ist nicht das erste Unglücksopfer in dem auch bei Skifahrern beliebten Gebiet. Bild: imago images/Michael Kristen
Sachsen
Mann aus Landkreis Zwickau stürzt in den Tiroler Alpen ab
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein herrenloser Rucksack auf dem Weg zum Gipfel hatte schlimmste Befürchtungen genährt. Dann die Gewissheit: Dessen Besitzer ist in den Tiroler Alpen tödlich verunglückt.

Trins Lichtenstein.

Die Wanderer waren am Montag auf der Tour zum Hammerspitz (2634 Meter), als sie auf dem Weg zur Schutzhütte Padasterjochhaus beim beliebten Bergdorf Trins (1391 Einwohner) in Österreich einen herrenlosen Rucksack entdeckten. Diese Tour ist anspruchsvoll, deshalb setzten sie einen Notruf ab. Die Polizei reagierte, schickte einen Polizeihubschrauber, um die Gegend abzusuchen. In einer steilen Rinne etwa 150 bis 200 Höhenmeter unterhalb des Gipfels entdeckte die Besatzung der „Libelle“ dann auch tatsächlich gegen 20.10 Uhr einen leblosen Mann. Der abgeseilte Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen.

Unter Bergbegeisterten ist das Padasterjochhaus ein angesehenes Einkehrziel und beliebter Ausgangspunkt für anspruchsvolle Touren und die Erklimmung der umliegenden Gipfel: Padaster Kogel, Hammerspitze, Wasenwand, Foppmandl und Kirchdachspitze.
Unter Bergbegeisterten ist das Padasterjochhaus ein angesehenes Einkehrziel und beliebter Ausgangspunkt für anspruchsvolle Touren und die Erklimmung der umliegenden Gipfel: Padaster Kogel, Hammerspitze, Wasenwand, Foppmandl und Kirchdachspitze. Bild: Johannes Bitter/Tourismusverband Wipptal
Unter Bergbegeisterten ist das Padasterjochhaus ein angesehenes Einkehrziel und beliebter Ausgangspunkt für anspruchsvolle Touren und die Erklimmung der umliegenden Gipfel: Padaster Kogel, Hammerspitze, Wasenwand, Foppmandl und Kirchdachspitze.
Unter Bergbegeisterten ist das Padasterjochhaus ein angesehenes Einkehrziel und beliebter Ausgangspunkt für anspruchsvolle Touren und die Erklimmung der umliegenden Gipfel: Padaster Kogel, Hammerspitze, Wasenwand, Foppmandl und Kirchdachspitze. Bild: Johannes Bitter/Tourismusverband Wipptal

Polizei in Tirol bestätigt Identität

Weil die Dunkelheit schon eingesetzt hatte, konnte der Leichnam erst am Mittwoch geborgen werden. Seine Identität war zunächst unklar, nach ersten Berichten sollte es sich aber um einen Deutschen handeln. Ein Sprecher der Polizei Tirol bestätigte nun am Donnerstag auf Nachfrage der „Freien Presse“: „Der Verunglückte stammte aus Lichtenstein im Landkreis Zwickau in Sachsen.“

Ermittlungen zur Unglücksursache noch im Gange

Der Leichnam ist demnach inzwischen obduziert worden. „Die genaue Unglücksursache ist noch unklar“, so der Polizeisprecher. „Die Ermittlungen laufen.“ (juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
05.07.2025
9 min.
Klettern in Tirol: Wilder Ritt auf den „Wilden Kaiser“
Thomas Greif beim Klettern auf seinen ersten Alpengipfel mit Kletterführer Christian Hechenberger.
In dem markanten Kalksteingebiet in Tirol führen Hunderte Kletterrouten in allen Schwierigkeitsstufen auf über 2000 Meter hohe Gipfel. Unterwegs mit einem Bergführer, der erklärt, worauf es beim Klettern ankommt.
Christian Mathea
16:22 Uhr
2 min.
Elbe am Standort der Carolabrücke wieder befahrbar
Die Schifffahrt kann wieder ungehindert verkehren. (Archivbild)
Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden ging für die Schifffahrt an dieser Stelle nicht mehr viel. Jetzt herrscht wieder freie Fahrt. Doch es gibt ein neues Problem.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:22 Uhr
3 min.
Pakistan nimmt weitere Afghanen aus Aufnahmeprogrammen fest
Haji-Abschiebezentrum in Islamabad
Pakistan führt Razzien in Gästehäusern fort, in denen Afghanen mit Aufnahmezusage aus Deutschland untergekommen sind. Organisationen reichen Klagen gegen zwei Bundesminister ein.
24.12.2024
4 min.
„Das meistfotografierte Motiv“: Wie ein Zwickauer Schwibbogen auf die Tauplitzalm nach Österreich kommt
Seit Anfang Dezember ist der Schwibbogen am „Linzerhaus“ beleuchtet. Als Zwickauer Motive zu sehen sind Robert Schumann, das Gewandhaus, der Dom, das Schiffchen, ein Horch und ein Bergmann.
Uwe und Birgit Krauß, einst Betreiber eines Lokals in Oberrothenbach, haben eine neue Heimat in den Alpen gefunden. Der Blickfang auf der Terrasse ist ein Symbol ihrer sächsischen Wurzeln.
Thomas Croy
Mehr Artikel