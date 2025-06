Maximilian Krah und der Espresso-Moment im Bundestag: Ein Blick hinter die Kulissen sächsischer AfD-Politiker

Bei der Bundestagswahl gingen fast alle sächsischen Wahlkreise an die AfD. Ihre Abgeordneten vertreten den Freistaat jetzt in Berlin. Was genau tun sie da eigentlich? Eine Spurensuche.

Am Nachmittag nach Friedrich Merz' erster Regierungserklärung wird es leer im Plenum. Alice Weidels Gegenrede ist verklungen, die Newsredakteure auf der Pressetribüne haben die ersten Berichte abgesetzt. Im großen Block rechts bei der AfD sind nun viele Plätze frei. Es läuft die Aussprache über die Regierungserklärung.