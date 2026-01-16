Mehr Geld für Hinterbliebene getöteter Beamter: Wer keinen Trauschein hat, geht leer aus

Nach dem gewaltsamen Tod des Familienvaters Maximilian Stoppa hebt Sachsen zwar rückwirkend die Entschädigungen für Angehörige an, aber die Lebensgefährtin des getöteten Polizisten bekommt nichts.

Sachsen will Angehörige von im Dienst verstorbenen Beamten besser versorgen. Einmalig gezahlte Entschädigungen der Unfallfürsorge sollen auf ein bundesweit übliches Niveau angehoben werden. Anfang Februar will das Kabinett den Regierungsentwurf dazu beschließen und an den Landtag weiterleiten.