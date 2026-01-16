MENÜ
  • Mehr Geld für Hinterbliebene getöteter Beamter: Wer keinen Trauschein hat, geht leer aus

Erst nach dem gewaltsamen Tod des Dresdner Polizisten Maximilian Stoppa passt Sachsen ein Vierteljahrhundert alte Entschädigungsregeln an die Inflation an.
Sachsen
Mehr Geld für Hinterbliebene getöteter Beamter: Wer keinen Trauschein hat, geht leer aus
Redakteur
Von Tobias Wolf
Nach dem gewaltsamen Tod des Familienvaters Maximilian Stoppa hebt Sachsen zwar rückwirkend die Entschädigungen für Angehörige an, aber die Lebensgefährtin des getöteten Polizisten bekommt nichts.

Sachsen will Angehörige von im Dienst verstorbenen Beamten besser versorgen. Einmalig gezahlte Entschädigungen der Unfallfürsorge sollen auf ein bundesweit übliches Niveau angehoben werden. Anfang Februar will das Kabinett den Regierungsentwurf dazu beschließen und an den Landtag weiterleiten.
