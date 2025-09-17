„Mehr gibt es dazu nicht zu sagen:“ Mit diesen Worten nimmt Sabine Zimmermann Abschied von der Politik

Sachsen
In einer denkwürdigen Pressekonferenz hat Sabine Zimmermann, Gründerin des BSW in Sachsen, ihren Rückzug aus der Politik angekündigt. „Freie Presse“ dokumentiert den Wortlaut ihrer Erklärung.
Fragen waren nicht zugelassen, als mit Sabine Zimmermann eine der prägendsten Politikerinnen Sachsens seit 1990 am Mittwoch vor der Landespressekonferenz in Dresden überraschend den Abschied von der Politik ankündigte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.