Millionenbestechung bei Pflegeheimbauten: Linkte ein Chemnitzer Bauleiter seine Chefs oder schoben auch die sich Geld in die Tasche?

Sachsen
Razzien, versteckte Konten und ein Pferdehof: Ein Chemnitzer Bauleiter soll sich mit illegalen Methoden und einem Zirkel ausgewählter Firmen bereichert haben. Ist das nur die Spitze des Eisbergs?
Kann ein Bauleiter seinen Arbeitgeber in vier Jahren um rund zweieinhalb Millionen Euro erleichtern? Selbst wenn er Komplizen in ein ausgeklügeltes System eingebunden hat? So zumindest deutet es der Vorwurf an, den die Generalstaatsanwaltschaft in einem am Montag am Landgericht Chemnitz gestarteten Wirtschaftsprozess gegen den 48-jährigen Peter...
