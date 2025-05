Minister schwenkt um: Kommt nun ein Handyverbot an Sachsens Grundschulen?

Es wird spannend im Landtag: Die BSW-Fraktion bringt am Donnerstag einen Antrag für ein einheitliches Handyverbot ein. Das sagen CDU, SPD, AfD, Grüne und Linke zu dem Vorstoß.

In Sachsen nimmt die Debatte um ein generelles Verbot der privaten Handynutzung an Schulen Fahrt auf. Nachdem die Landesregierung lange gegen eine gesetzliche Regelung argumentiert hatte, zeichnet sich jetzt eine Kehrtwende ab. „Private Handys lenken im Schulalltag ab und haben gerade an Grundschulen nichts verloren“, sagte Kultusminister...