Mit 100 Kilogramm Bärlauch in Sachsen unterwegs: Polizei fasst mutmaßliche Diebe

Da staunten selbst die Beamten: Im Kofferraum fanden sie bei einer Kontrolle in Sachsen Bärlauch im Wert von mehreren 1000 Euro. Diese Entdeckung führte dann aber auch noch auf die Spur einer zweiten mutmaßlichen Diebesbande.

Leipzig.

Etwa 100 Kilogramm Bärlauch haben Polizeibeamte aus Oschatz und Leipzig in der Nacht zu Dienstag bei sechs Tatverdächtigen sichergestellt. Oschatzer Beamten war zunächst gegen 0:40 Uhr auf der Staatsstraße 38 in Richtung Wermsdorf ein dunkler Volvo aufgefallen, der ihnen mit eingeschaltetem Fernlicht entgegenkam. Die Polizisten wendeten und stoppten das Fahrzeug. Bei der Kontrolle roch es stark nach Bärlauch, sodass die Beamten die drei Insassen (27, 29 und 39 Jahre) aufforderten, den Kofferraum zu öffnen. Dort entdeckten sie dann mehrere Einkaufstüten voller Bärlauchknollen und Erntewerkzeug.

Zweite mutmaßliche Diebesbande im Auwald gestellt

Die Beamten hatten den Verdacht, dass die drei Männer den Bärlauch im Auwald im Leipziger Stadtteil Wahren ausgegraben haben könnten. Daraufhin überprüften Leipziger Polizisten einen Teil des Leipziger Auwalds, in dem schon häufiger Bärlauch ausgebuddelt worden war. Kurz vor 2 Uhr entdeckten sie dann dort einen BMW und drei weitere Männer (26, 32 und 35 Jahre), die ebenfalls drei gefüllte Taschen mit knapp 50 Kilogramm Bärlauchknollen dabei hatten. Die Polizisten stellten die Messer, die die Männer bei sich trugen, sicher.

Knollen mehrere Tausend Euro wert

„Der Wert der knapp 100 Kilogramm Bärlauchknollen beträgt mehrere Tausend Euro“, so die Leipziger Polizeisprecherin Sandra Freitag. „Zwei der drei in Leipzig angetroffenen Tatverdächtigen waren bereits vor einigen Tagen in Borna beim Diebstahl von Bärlauch auf frischer Tat gestellt worden.“ Gegen die sechs Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ermittelt.

Leipziger Auwald wird immer wieder heimgesucht

Den Leipziger Auwald suchen Bärlauch-Diebe immer wieder in großem Stil heim. Allein 2023 sind dort nach Angaben der Stadt Leipzig fast eine Tonne Bärlauch illegal gesammelt und durch die Behörden sichergestellt worden. In einigen spektakulären Fällen konnten keine Täter ermittelt werden. Bei den gefassten Tätern sieht die Polizei zumindest aber eine Tendenz: „Die Betroffenen, die wir festgestellt haben, stammen aus Russland und Tschetschenien. Wir hatten Leute, die in Bayern oder Brandenburg oder in Städten in Sachsen, wie Görlitz und Löbau, wohnhaft sind und hier im großen Stil Bärlauchknollen gesammelt haben“, erklärte im vergangenen Frühjahr ein Polizeisprecher dem MDR. Bei den sechs Tatverdächtigen, gegen die jetzt ermittelt wird, handelt es sich laut Polizei um Russen. Im russischsprachigen Raum gilt die Bärlauchknolle als Delikatesse.

Es drohen empfindliche Strafen

Bärlauch-Dieben drohen jedoch empfindliche Strafen. Es handelt sich dabei zwar um keine Straftat, sondern nur um eine Ordnungswidrigkeit. Geahndet wird der Diebstahl aber mit einer Geldbuße von 25 Euro bis 2500 Euro - und in besonders schweren Fällen mit bis zu 10.000 Euro. (juerg)