„Mutti war nicht so sehr erbaut“ – Wie eine lesbische Frau zu DDR-Zeiten lebte und liebte

Die Stasi liebte mit: Eine neue Gesprächsreihe beleuchtet die Situation Homosexueller im Osten vor dem Mauerfall. Spoiler: Es war nicht alles schlecht – und manches sogar besser als im Westen.

Es war Liebe auf den ersten Blick, sagt Elke Prinz. Als Medizinstudentin war sie 1975 für ein Praktikum in einem Krankenhaus in Halle – und verliebte sich in eine Patientin. Eine gleichgeschlechtliche Liebe – doch Probleme bekam Elke Prinz deshalb kaum. „Mutti war nicht ganz so erbaut“, erinnert sie sich. Ihr Umfeld akzeptierte sie und...