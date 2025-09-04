Nach AfD-Äußerungen? Inka Bause sagt Tour ab: Doch Fans in Sachsen können sich freuen

Inka Bause ist alles andere als auf den Mund gefallen, macht den Bauern ihrer RTL-Show auch mal klare Ansagen. Doch ihr Klartext hat nun ihren Ticketverkäufen massiv geschadet. Es gibt jedoch einen Lichtblick für Fans.

Bad Elster. Witzig, gut gelaunt und schlagfertig: So kennt man Sängerin und Moderatorin Inka Bause in ihrer Kult-Sendung „Bauer sucht Frau“. Jetzt hatte sie allerdings wenig Grund für gute Laune. Sogar Tränen flossen. Was war passiert?

Nach Jahrzehnten im Showgeschäft wollte die 56-Jährige eigentlich mit ihren Fans bei der Jubiläums-Tour „40 Jahre Musik – Die Tour zum Jubiläum“ abfeiern. Doch die Tour fällt nun aus. Warum? Damit geht Bause offen um.

Spezielle Situation „im Osten Deutschlands“

„Es wurden nicht genug Tickets verkauft“, erzählt Inka Bause sichtlich zerknirscht in einem Instagram-Video. Was ihr vorschwebte – etwa viele Musiker auf der Bühne, große LED-Wand – sei so nicht zu machen gewesen. „Da hätten wir einfach ein paar Karten mehr verkaufen müssen.“

Doch warum hinkte der Kartenverkauf? Bause ist immerhin eine Marke, allein ihre TV-Shows garantieren gute Quoten. Im Video spricht sie zunächst etwas ausweichend davon, dass die Situation eine spezielle sei, „auch vor allem im Osten Deutschlands, wo ich toure“.

Da habe sie „auch so manches Statement von mir, glaube ich, ein paar Tickets gekostet“. Dann setzt sie nach: „Nicht glaube ich… das ist nachgewiesen.“ Es seien auch ein paar Tickets zurückgekommen nach ihren Statements. „Aber ich würd‘s immer wieder tun.“ Die Situation sei traurig, aber nicht zu ändern.

Bause riet Followern von AfD-Wahl ab

Welche Statements genau Bause so geschadet haben? Unklar. Wiederholt stellten auch User in den Kommentaren unter dem Video diese Frage. Schnell kam ein Verdacht auf: Hat der Ticket-Flopp etwas mit Bauses Aussagen bezüglich der AfD zu tun?

Etwa am Vorabend der Bundestagswahl hatte sich die Entertainerin via Instagram an ihre 86.000 Follower gewandt. Die anstehende Wahl bezeichnete sie als wichtigen Tag und wegweisend. „Ich möchte einfach, dass uns das allen klar ist.“

Sie habe mit ihrer Tochter in Schweden telefoniert und gefragt, was sie angesichts der anstehenden Wahl sagen soll. „Und sie sagte einfach: ‚Ach, wer bis heute nicht begriffen hat, dass er nicht AfD wählen soll, dem ist auch nicht zu helfen.‘“ Und da habe sie geantwortet: Eigentlich haste recht.“ Und forderte ihre Zuschauer auf: „Geht morgen wählen.“

In einem späteren Statement äußerte sie: „Für mich ist es wichtig, mit den Leuten zu reden. Und vielleicht den einen oder anderen Blau-Wähler zu überzeugen.“

So reagierten die Fans

Damals erntete sie von den Usern sowohl viel Lob („Danke für Deinen Mut!“) als auch jede Menge Kritik („Und schon wieder Framing durch Prominente, genau wie bei Corona.“). Das wiederholte sich nun auch beim neuen Video.

„Tiefen Respekt vor Deiner stabilen Haltung!“, kommentiert etwa eine Userin. Ein anderer notierte: „Lass‘ Dich nicht unterkriegen. Du bist ein toller Mensch. Bleib so.“ Doch nicht jeder fand Bauses politische Aussage gut.

So ließ ein Nutzer die 56-Jährige wissen: „Es scheint offenbar etwas dran zu sein am Sprichwort ‚Go woke, go broke‘. Habe Dich eigentlich immer sehr sympathisch gefunden, aber mit Hass und Hetze, wie Du es getan hast, bist Du einfach zu weit gegangen.“ Eine Userin schrieb: „Offensichtlich gefällt es der Mehrheit ihrer Fans nicht, dass Sie sich wie in der DDR systemtreu bewegt. Nur diesmal gibt es kein Bonus vom System. Die Fans entscheiden, was der Promi bekommt.“

Konzert in Bad Elster

Während zunächst alle Konzerte bis auf eines am 7. November im Berliner Admiralspalast abgesagt wurden, gibt es nun Grund zur Freude für Sachsens Bause-Fans: Im jüngsten Instagram-Video zeigt sich die Entertainerin mit verweinten Augen. Freudentränen, wie jedoch schnell klar wird.

Denn: Der Chef des König-Albert-Theaters in Bad Elster habe sich entschlossen, „in Eigenverantwortung und Eigenregie“ Bauses Konzert durchzuführen. „Egal ob wir ausverkauft sind oder nicht, ich möchte die Frau Bause wieder dort sehen“, habe sie gesagt. Bause war bereits auf Tour zu Gast in dem vogtländischen Kurort.

Inka Bause garantiert für das Konzert am 1. November : „Vielleicht wird niemand reich an diesem Abend, aber auf jeden Fall werden wir eine sehr wertvolle Zeit miteinander haben und einen wunderschönen Abend.“

Eine Ticket-Übersicht für das Konzert am 1. November um 19.30 Uhr finden Sie auf der Website des König-Albert-Theaters. Die Karten kosten zwischen 47 und 58 Euro. (phy)