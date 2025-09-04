Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Nach AfD-Äußerungen? Inka Bause sagt Tour ab: Doch Fans in Sachsen können sich freuen

Inka Bause hat fast ihre gesamte Tour abgesagt. Aber im Vogtland dürfen sich Fans auf einen Auftritt freuen.
Inka Bause hat fast ihre gesamte Tour abgesagt. Aber im Vogtland dürfen sich Fans auf einen Auftritt freuen. Bild: Archivfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Inka Bause hat fast ihre gesamte Tour abgesagt. Aber im Vogtland dürfen sich Fans auf einen Auftritt freuen.
Inka Bause hat fast ihre gesamte Tour abgesagt. Aber im Vogtland dürfen sich Fans auf einen Auftritt freuen. Bild: Archivfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Nach AfD-Äußerungen? Inka Bause sagt Tour ab: Doch Fans in Sachsen können sich freuen
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Inka Bause ist alles andere als auf den Mund gefallen, macht den Bauern ihrer RTL-Show auch mal klare Ansagen. Doch ihr Klartext hat nun ihren Ticketverkäufen massiv geschadet. Es gibt jedoch einen Lichtblick für Fans.

Bad Elster.

Witzig, gut gelaunt und schlagfertig: So kennt man Sängerin und Moderatorin Inka Bause in ihrer Kult-Sendung „Bauer sucht Frau“. Jetzt hatte sie allerdings wenig Grund für gute Laune. Sogar Tränen flossen. Was war passiert?

Nach Jahrzehnten im Showgeschäft wollte die 56-Jährige eigentlich mit ihren Fans bei der Jubiläums-Tour „40 Jahre Musik – Die Tour zum Jubiläum“ abfeiern. Doch die Tour fällt nun aus. Warum? Damit geht Bause offen um.

Spezielle Situation „im Osten Deutschlands“

„Es wurden nicht genug Tickets verkauft“, erzählt Inka Bause sichtlich zerknirscht in einem Instagram-Video. Was ihr vorschwebte – etwa viele Musiker auf der Bühne, große LED-Wand – sei so nicht zu machen gewesen. „Da hätten wir einfach ein paar Karten mehr verkaufen müssen.“

Doch warum hinkte der Kartenverkauf? Bause ist immerhin eine Marke, allein ihre TV-Shows garantieren gute Quoten. Im Video spricht sie zunächst etwas ausweichend davon, dass die Situation eine spezielle sei, „auch vor allem im Osten Deutschlands, wo ich toure“.

Da habe sie „auch so manches Statement von mir, glaube ich, ein paar Tickets gekostet“. Dann setzt sie nach: „Nicht glaube ich… das ist nachgewiesen.“ Es seien auch ein paar Tickets zurückgekommen nach ihren Statements. „Aber ich würd‘s immer wieder tun.“ Die Situation sei traurig, aber nicht zu ändern.

Bause riet Followern von AfD-Wahl ab

Welche Statements genau Bause so geschadet haben? Unklar. Wiederholt stellten auch User in den Kommentaren unter dem Video diese Frage. Schnell kam ein Verdacht auf: Hat der Ticket-Flopp etwas mit Bauses Aussagen bezüglich der AfD zu tun?

Etwa am Vorabend der Bundestagswahl hatte sich die Entertainerin via Instagram an ihre 86.000 Follower gewandt. Die anstehende Wahl bezeichnete sie als wichtigen Tag und wegweisend. „Ich möchte einfach, dass uns das allen klar ist.“

Sie habe mit ihrer Tochter in Schweden telefoniert und gefragt, was sie angesichts der anstehenden Wahl sagen soll. „Und sie sagte einfach: ‚Ach, wer bis heute nicht begriffen hat, dass er nicht AfD wählen soll, dem ist auch nicht zu helfen.‘“ Und da habe sie geantwortet: Eigentlich haste recht.“ Und forderte ihre Zuschauer auf: „Geht morgen wählen.“

In einem späteren Statement äußerte sie: „Für mich ist es wichtig, mit den Leuten zu reden. Und vielleicht den einen oder anderen Blau-Wähler zu überzeugen.“

So reagierten die Fans

Damals erntete sie von den Usern sowohl viel Lob („Danke für Deinen Mut!“) als auch jede Menge Kritik („Und schon wieder Framing durch Prominente, genau wie bei Corona.“). Das wiederholte sich nun auch beim neuen Video.

„Tiefen Respekt vor Deiner stabilen Haltung!“, kommentiert etwa eine Userin. Ein anderer notierte: „Lass‘ Dich nicht unterkriegen. Du bist ein toller Mensch. Bleib so.“ Doch nicht jeder fand Bauses politische Aussage gut.

So ließ ein Nutzer die 56-Jährige wissen: „Es scheint offenbar etwas dran zu sein am Sprichwort ‚Go woke, go broke‘. Habe Dich eigentlich immer sehr sympathisch gefunden, aber mit Hass und Hetze, wie Du es getan hast, bist Du einfach zu weit gegangen.“ Eine Userin schrieb: „Offensichtlich gefällt es der Mehrheit ihrer Fans nicht, dass Sie sich wie in der DDR systemtreu bewegt. Nur diesmal gibt es kein Bonus vom System. Die Fans entscheiden, was der Promi bekommt.“

Konzert in Bad Elster

Während zunächst alle Konzerte bis auf eines am 7. November im Berliner Admiralspalast abgesagt wurden, gibt es nun Grund zur Freude für Sachsens Bause-Fans: Im jüngsten Instagram-Video zeigt sich die Entertainerin mit verweinten Augen. Freudentränen, wie jedoch schnell klar wird.

Denn: Der Chef des König-Albert-Theaters in Bad Elster habe sich entschlossen, „in Eigenverantwortung und Eigenregie“ Bauses Konzert durchzuführen. „Egal ob wir ausverkauft sind oder nicht, ich möchte die Frau Bause wieder dort sehen“, habe sie gesagt. Bause war bereits auf Tour zu Gast in dem vogtländischen Kurort.

Inka Bause garantiert für das Konzert am 1. November : „Vielleicht wird niemand reich an diesem Abend, aber auf jeden Fall werden wir eine sehr wertvolle Zeit miteinander haben und einen wunderschönen Abend.“

Eine Ticket-Übersicht für das Konzert am 1. November um 19.30 Uhr finden Sie auf der Website des König-Albert-Theaters. Die Karten kosten zwischen 47 und 58 Euro. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
28.08.2025
4 min.
„Das Leben ist endlich“: Patrice Aminati meldet sich mit emotionalen Worten
Daniel und Patrice Aminati wohnen in Sachsen. Nach der Geburt ihrer Tochter machte Patrice ihre Krebserkrankung öffentlich.
Mit nicht einmal 30 Jahren wurde bei Patrice Aminati schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Sie machte ihre Erkrankung und den Kampf dagegen öffentlich. Zuletzt wurde es ruhig um sie, Fans waren besorgt. Mit eindringlichen Worten meldet sie sich nun zurück.
Patrick Hyslop
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
12:26 Uhr
4 min.
Inka zu Tränen gerührt: Veranstalter im Vogtland will ihr Konzert trotz Tour-Aus durchziehen
Seit 40 Jahren steht Inka Bause auf der Bühne - so wie 2019 in Bad Elster. In der DDR war sie ein Teeniestar. Heute arbeitet sie als Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin.
Mit Sonnenbrille im Auto und Tränen in den Augen: Inka Bause offenbart auf Instagram ihre Enttäuschung über die abgesagte Tournee. Doch ein Anruf aus dem Vogtland bringt Hoffnung zurück.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel