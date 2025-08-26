Nach Messer-Attacke in Dresdner Straßenbahn: Zehntausende Dollar an Spenden für couragierten US-Bürger

Bis zum vergangenen Wochenende kannten nur wenige das US-Model John Rudat. Dann schritt er in Dresden ein, als eine Frau belästigt wurde. Seine Zivilcourage endete für ihn im Krankenhaus. Nun helfen andere dem jungen Mann.

Dresden. Er wollte helfen, nun benötigt er selbst Hilfe: John Rudat ist der junge Mann, der am vergangenen Wochenende in Dresden beherzt einschritt, als zwei Männer eine Frau in der Straßenbahn belästigten.

Zum Dank für seine Zivilcourage prügelten die Männer auf den jungen US-Amerikaner ein, einer zückte schließlich ein Messer, verletzte Rudat schwer im Gesicht. Nun läuft eine Spendenaktion für ihn – und die US-Botschaft meldet sich mit deutlichen Worten im Netz.

Rudat arbeitet als Model. Wer seinen Instagram-Account besucht, der sieht den 20-Jährigen vor allem oberkörperfrei. Allerdings nicht in den letzten Postings. Dort ist er mit blutgetränkten Bandagen im Gesicht zu sehen. Die Aufnahmen entstanden während seines Krankenhausaufenthaltes in Dresden.

Das übel zugerichtete Gesicht des jungen Mannes ist auch auf einer GoFundMe-Spendenseite zu sehen. Eingerichtet hat diese Molly Sheldon. Sie ist die Freundin von Johns Bruder. Molly schreibt dort, wie John „auf einer Reise durch Deutschland in öffentlichen Verkehrsmitteln brutal angegriffen“ wurde.

Rudat hatte demnach die letzten anderthalb Jahre als Rettungssanitäter gearbeitet. „Johns Leidenschaft dafür, Leben zu retten“, habe ihn dazu veranlasst „heldenhaft einzugreifen“. Durch sein mutiges Einschreiten erlitt er unter anderem eine tiefe Wunde im Gesicht. Diese habe „eine sofortige und umfangreiche Operation in Deutschland“ erforderlich gemacht.

Einzelne spenden Tausende Dollar

Doch die Verletzungen sind nicht nur körperlicher Art: „Diese schreckliche Tat an John erschüttert uns“, notiert Sheldon. Dem jungen Mann stehe „nun eine schwierige Genesung bevor – körperlich, emotional und auch finanziell, während er versucht, diesen Vorfall zu verarbeiten“.

Weiter heißt es: „John ist ein freundlicher, selbstloser Mensch, der seine eigene Sicherheit aufs Spiel setzt, um anderen zu helfen, und jetzt unterstützen wir ihn gemeinsam.“

Um die medizinischen Kosten sowie die weitere Pflege abzudecken, wurde die Spendenseite eingerichtet. „Jeder Beitrag, egal wie klein, wird ihm helfen, sein Leben nach diesem brutalen Angriff wieder aufzubauen“, schreibt Molly Sheldon.

Anteilnahme und Spendenbereitschaft sind enorm. Bereits nach kurzer Zeit waren bis Dienstagmorgen knapp 45.000 US-Dollar (entspricht knapp 39.000 Euro) zusammengekommen. Manche Leute spenden Kleinbeträge, wie etwa 5 oder 20 Dollar. Andere 5000 oder gar 7500 Dollar.

US-Botschaft fordert harte Strafen für Täter

Wie sehr die Attacke auf den US-Bürger bewegt, zeigt sich nicht nur an der internationalen Berichterstattung über den Vorfall (u.a. „Newsweek“, „New York Post“), auch die US-Botschaft in Berlin hat sich inzwischen mit deutlichen Worten eingeschaltet.

Auf dem sozialen Netzwerk X verurteilte sie „den brutalen Angriff auf einen US-Bürger in Dresden aufs Schärfste“. Zudem forderte sie „die deutschen Behörden auf, die Täter rasch vor Gericht zu stellen und sie im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang zu bestrafen“.

Sie mahnte: „Sicherheit ist eine kollektive Verantwortung – niemand ist sicher, solange nicht alle sicher sind.“

Was die Männer anbelangt, die Rudat angegriffen haben sollen: Wie bereits berichtet, waren beide Angreifer nach der Tat geflohen. Einen fasste die Polizei anschließend – dabei handelt es sich jedoch nicht um den Messerstecher, sondern um dessen mutmaßlichen Kompagnon.

Tatverdächtiger nun doch in U-Haft

Der 21 Jahre alte Syrer wohnt in Dresden, ist offenbar geduldet und bei der Polizei bereits bestens bekannt wegen gefährlicher Körperverletzung, Hausfriedensbruch sowie Diebstahl. Dass er kurz nach seiner Festnahme wieder auf freien Fuß kam, sorgte im Netz für einen Aufschrei.

Warum er so schnell wieder frei kam? „Der Bereitschaftsstaatsanwalt hat nach Prüfung des Sachverhalts keine Haftgründe gesehen“, teilte Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt unserer Redaktion am Montag mit. Jedoch kündigte er an: „Wir prüfen das jetzt noch mal.“ Also könnte es sein, dass der 21-Jährige doch in U-Haft kommt? Schmidt: „Wir gucken uns die Akte noch mal gründlich an.“

Am Dienstagnachmittag dann gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass der Syrer bereits in den Morgenstunden verhaftet wurde, nun in Untersuchungshaft sitzt.

Es lägen nun weitere Ermittlungsergebnisse vor, nach denen sich auch gegen den 21-Jährigen der dringende Tatverdacht ergab, am Messerangriff auf Rudat beteiligt gewesen zu sein „und auch selbst den Geschädigten mit einem gefährlichen Gegenstand verletzt zu haben“.

Weitergehende Auskünfte zum Stand der Ermittlungen gibt es derzeit nicht - aus ermittlungstaktischen Gründen.

Polizei sucht Zeugen

Der Mann, der John Rudat ins Gesicht stach, ist derweil weiter flüchtig. Man arbeite mit Hochdruck daran, ihn zu fassen, so ein Polizeisprecher gegenüber der „Freien Presse“. Auch gebe es Hinweise auf dessen Identität, diese seien jedoch noch nicht bestätigt.

Derweil sucht die Polizei weiter nach Zeugen der Attacke. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 0351/483 22 33 zu melden. (phy)