Neue Ausstellung zu vorgeschichtlichem Bergbau: „Die wissenschaftliche Welt blickt auf das Erzgebirge“

Sachsen
Edler Schmuck, vergessene Welten: In Ehrenfriedersdorf werden die bahnbrechenden Erkenntnisse zum Zinnabbau im Erzgebirge ins rechte Licht gerückt. Selbst der Ministerpräsident verneigte sich.
Die Geschichte des Erzgebirges ist nicht mehr, was sie noch vor wenigen Jahren war. Vom Miriquidi war die Rede, dem Dunkelwald, den nur ein paar Wege durchschnitten und ein paar Jäger durchstreiften. Bis Markgraf Otto vor 800 Jahren das Land urbar machen ließ und die neuen Siedler auf Silber stießen. Woraufhin sie den Dunkelwald lichteten und...
