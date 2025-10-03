Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Neues Deutsch-Deutsches Museum in Mödlareuth eingeweiht: „Weltgeschichte im Brennglas“

Am Dorfrand von Mödlareuth ist ein modernes Museum entstanden.
Am Dorfrand von Mödlareuth ist ein modernes Museum entstanden. Bild: Martin Schutt/dpa
Am Dorfrand von Mödlareuth ist ein modernes Museum entstanden.
Am Dorfrand von Mödlareuth ist ein modernes Museum entstanden. Bild: Martin Schutt/dpa
Neues Deutsch-Deutsches Museum in Mödlareuth eingeweiht: „Weltgeschichte im Brennglas“
Von Nicole Jähn
Für mehr als 20 Millionen Euro entstand in Mödlareuth ein Museumsneubau. Zur Einweihung kam Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins einst geteilte Dorf. Wann das neue Museum fürs Publikum öffnet.

Es gibt diese Geschichten über Mödlareuth, die kein Museum erzählt. Weil sie zu klein und unbedeutend erscheinen. Vom Leben im Ort, als der Riss Deutschlands durch ein 50-Seelen-Dorf ging, es am Tannbach einen Dorfteich Ost und Dorfteich West gab, weil in der Mitte eine Mauer mit Stacheldraht verlief und die Menschen trennte.
